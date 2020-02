Ein Ex-Counter-Strike-Profi hat erste Details zum kompetitiven Shooter »Project A« vom League-of-Legends-Entwickler Riot Games verraten. Er setzt große Hoffnungen in das Spiel und bezeichnet es als »das Beste, was er seit CS:GO gespielt hat«.

I will leave you with this bombshell: #ProjectA is the best game I have played since CS:GO.