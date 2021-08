Wie schneidet Psychonauts 2 bei der internationalen Spielepresse ab? Der heiß ersehnte Nachfolger des 2005er Plattformer-Klassikers erschien am 25. August 2021. Pünktlich zum Release von Psychonauts 2 listen wir hier die aktuellen Testwertungen in weltweiten Publikationen auf.

Und die Presse zeigt sich überwiegend sehr zufrieden mit Psychonauts 2. Die Wertungen liegen auf Metacritic im Schnitt bei starken 89 Punkten, was übrigens fast mit unserer Bewertung übereinstimmt. Da Worte oft stärker wirken als Zahlen: Psychonauts 2 ist für uns »der einfallsreichste Plattformer, den ihr derzeit für Geld kaufen könnt«:

Psychonauts 2 im Test: Niemand sollte das verpassen

Psychonauts 2 im internationalen Wertungsspiegel

Die Stimmen der Tester

Für Psychonauts 2 lassen sich viele internationale Tester zu wahren Lobeshymnen hinreißen. Besonders das kreative Spieldesign und das für Spieler spürbare Herzblut von Entwickler Double Fine findet viele Liebhaber.

Ty Galiz-Rowe von VG247 hält Psychonauts 2 für einen »starken Anwärter auf das neue Spiel des Jahres«. Das Spiel sei »unterhaltsam, witzig, herzlich« und behandele seine Themen »mit einer geschickten und sanften Hand«.

»Nach 16 langen Jahren lieferte Double Fine den ultimativen Nachfolger«, findet Jordan Oloman von der Zeitschrift New Musical Express (NME). Und weiter: »Psychonauts 2 verfeinert das, was das erste Spiel gut gemacht hat, stellt notwendige Fragen, erweitert eine Welt, die um eine Fortsetzung gebettelt hat, und setzt eine Reihe von atemberaubenden visuellen Ideen um.«

Samet Basri Tasli vom türkischen Spielemagazin Merlin'in Kazani sieht in Psychonauts 2 ein »großartiges Abenteuer, das Spieler jeden Alters anspricht« und meint, »es wird euren Verstand sprengen«.

Matthew Castle von PC Gamer lobt das Gameplay in höchsten Tönen und konstatiert: »Verbessertes Plattforming untermauert die glorreiche Rückkehr zu einem der einfallsreichsten und einfühlsamsten Universen der Spielegeschichte«.

Tom Marks von IGN USA findet zwar ein paar Kritikpunkte, kommt aber zu dem Schluss: »Selbst mit ein paar Ecken und Kanten ist Psychonauts 2 so ziemlich alles, was ich mir von dieser lang erwarteten Fortsetzung erhofft habe.« Substanzielle Kritik richtet sich etwa an das Jump&Run- und das Kampf-Gameplay, das sich »ein wenig schwerfällig« anfühle.

Für uns besonders wichtig: Was haltet ihr von Psychonauts 2? Falls ihr schon spielt, teilt uns eure Eindrücke gerne in den Kommentaren mit!