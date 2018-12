Das Pilot Program in Rainbow Six Siege ist gestartet. Ab sofort könnt ihr im Taktik-Shooter Skins der bekanntesten E-Sports Teams, wie Fnatic oder Faze Clan, kaufen und damit eure Lieblingstruppe unterstützen. 30 Prozent des Erlöses für einen der Skins gehen an das Team, 70 Prozent behält Ubisoft. Allerdings ist der Team-Anteil nochmal in 21 zu 9 geteilt, wobei 21 Prozent direkt für das Team bestimmt sind und 9 Prozent in den Preispool des ESL-Turniers Pro League fließen. Dennoch eine insgesamt lohnende Rechnung für die E-Sport-Teams.

We’re excited to announce that the Pilot Program teams uniforms and headgear will be releasing today alongside Operation Wind Bastion.



This is the best way to support your favorite teams, with 30% of the revenue going directly to the organizations!



Which one will you get first? pic.twitter.com/XKQF4EjWhJ