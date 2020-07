Red Dead Online wird von protestierenden Clowns überrannt

Vor wenigen Wochen tobte in GTA Online noch ein Alien-Krieg, jetzt wird der Multiplayer-Modus von Red Dead Redemption 2 von Clowns überrannt: Auf Twitter, Reddit und Youtube mehren sich die Videos der Spieler von Red Dead Online, die in Schminke und Kostüm durch den Wilden Westen ziehen.

Wieso Clowns in Red Dead Online protestieren

Die Clown-Verkleidung hat dabei sogar einen wichtigen Hintergrund: Viele Spieler sind von dem überschaubaren Inhalt von Red Dead Online sowie den ausbleibenden Content-Updates frustriert. Immerhin erschien die letzte große Erweiterung im Dezember 2019 - seitdem hat sich im Spiel kaum etwas getan.

So mussten sich Spieler in den vergangenen sieben Monaten selbst Beschäftigungen suchen, um sich in Red Dead Online bei Laune zu halten. Eine davon sind die von Spielern organisierten Fashion Challenges. Die aktuelle Aktion läuft unter dem Leitmotiv »The Travelling Circus« - also »der fahrende Zirkus«.

Damit hat sich auf Discord eine kleine Protestbewegung organisiert, die Entwickler Rockstar Games auf den Umstand des überschaubaren Spiel-Contents aufmerksam machen will. Im Channel erklärte einer der Moderatoren: »Wenn wir schon alle Clowns sind, die an ein kommendes Update glauben, können wir uns gleich als solche verkleiden.«

Das Resultat ist ähnlich kurios und unterhaltsam wie beim Alien-Krieg von GTA Online: Der Saloon von Valentine glich beispielsweise dem Inneren eines Clown-Autos, während die ersten Barschlägereien nicht lange auf sich warten ließen:

Zusätzlich muss man sich vorstellen, wie erschreckend dieser Anblick für nichtsahnende Spieler gewesen sein durfte, die in das Rumgealber nicht eingeweiht wurden:

Falls ihr selbst ein Clown der Red-Dead-Online-Spielerschaft werden oder einfach nur an den zukünftigen Fashion Challenges teilnehmen wollt, könnt ihr dem Discord-Channel der Community beitreten.

Ob und wann Red Dead und GTA Online in absehbarer Zeit weitere Content-Updates erhalten, steht momentan offen. Bis auf die wöchentlich wechselnden Boni hat sich in beiden Rockstar-Spielen im Verlauf der letzten Monate relativ wenig getan - was den Frust und die Enttäuschung vieler Fans nach sich zieht - worüber auch schon unsere Kollegen von MeinMMO berichteten.