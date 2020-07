Sieben Monate warten Fans von Red Dead Online schon auf ein neues Update, jetzt hat Rockstar mit dem Beruf des Trappers und einem zweiten Outlaw Pass endlich frischen Inhalt angekündigt. In der Zwischenzeit wurde die Community jedoch schon selbst erfinderisch.

So wurden unter anderem Fight Clubs gegründet (dessen erste beide Regeln wir hiermit brechen), Messerkämpfe veranstaltet und jetzt sogar eine neue Sportart erfunden: »Pigby« - welches aus Mangel an einem Spielball mit einem Tierkadaver gespielt wird.

Ansonsten ähneln die Regeln von Pigby stark denen von Rugby - wie der Name vielleicht unschwer vermuten lässt: Zwei Mannschaften stehen sich auf einem Feld gegenüber, ein Schiedsrichter lässt zwischen den Teams den Kadaver fallen und schon kämpfen die Spieler mit vollem Körpereinsatz um ihren »Spielball«.

Dabei erhält eine Mannschaft einen Punkt, sobald der Kadaver hinter der Linie des gegnerischen Teams getragen wurde. Während eines Pigby-Matches sind Prügeleien, das Tacklen von Gegnern und insgesamt die Anwendung roher Gewalt gegen Mitspieler gestattet, jedoch nicht der Einsatz von Schuss- oder Nahkampfwaffen.

Wie ein Match Pigby in Aktion aussieht, zeigt Reddit-User Sithcrutchy3 in seinem Zusammenschnitt:

Hinweis!

In dem gezeigten Video wurden keine echten Tiere verletzt, die Szenen spielen sich innerhalb des Kontexts eines fiktiven Videospiels ab. Trotzdem möchten wir darauf hinweisen, dass wir Gewalt gegen Tiere oder Tierquälerei in keiner Weise unterstützen, gutheißen oder billigen. Falls ihr euch darüber informieren wollt, was man am besten gegen Gewalt gegen Tiere unternehmen kann, empfehlen wir euch einen Blick auf die offizielle Infoseite des deutschen Tierschutzbundes.