Remnant schickt euch in die mysteriöse Forschungsstation Alpha

Am 19. September ist ein Update für Remnant: From the Ashes erschienen, das den neuen Dungeon Leto's Labor für den Soulslike-Shooter hinzufügt. Der Ort hat es in sich und birgt Geheimnisse über den Wissenschaftler Leto Apostolakis, der die Saat und insbesondere die roten Teleport-Kristalle erforscht hat.

Beim Ausbruch der Apokalypse setzte er seine Forschung noch eine Weile fort, bevor ein gescheitertes Experiment schließlich zum Zusammenbruch von Forschungsstation Alpha geführt hat. Wie diese Versuche ausgesehen haben? Davon sollt ihr euch selbst ein Bild machen.

So müsst ihr euch erst einen Weg hinein in das Labor und anschließend lebend wieder heraus bahnen. An dem mysteriösen Ort bekommt ihr es mit neuen Gegnern und auch einem neuen Boss zu tun. Außerdem löst ihr Rätsel, um hinter die Geheimnisse des Forschers Leto zu kommen.

Wer all die Herausforderungen in Leto's Labor meistert, kommt auch lebend wieder heraus. Habt ihr zudem noch einen wachen Blick, findet ihr im Labor vielleicht auch das neue Rüstungs-Set Leto's Armor, das im neuen Update für Remnant: From the Ashes ebenfalls enthalten ist.

Leto's Labor taucht zufällig im Gebiet Erde auf. Auf Steam findet ihr die Patch Notes zum neuesten Update für Remnant.

Auch Abenteuermodus verfügbar

Erst vor kurzem erhielt Remnant: From the Ashes einen neuen Abenteuer-Modus, der euch einzelne Biome jederzeit und ohne Konsequenzen für euren Storyfortschritt neu zufällig auswürfeln lässt.

