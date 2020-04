Wie es mit Resident Evil weiter geht, habt jetzt auch ihr in der Hand

Mit den Neuauflagen von Resident Evil 2 und Resident Evil 3: Nemesis hat Capcom nicht nur Veteranen der Zombie-Reihe ziemlich glücklich gemacht, sondern auch völlig neue Fans dazu gewonnen. Jetzt könnte der Videospielentwickler noch mehr Remakes altbekannter »Resis« ins Rennen schicken.

Kein Wunder: Das Remake von Teil 2 kassierte beispielsweise in unserem Test eine Topwertung von 90 Punkten, hinter der sich die Neuauflage von Teil 3 mit 84 Punkten nicht verstecken muss.

Die Spieler sind begeistert, was sich in den Verkaufszahlen beider Titel sowie den User-Wertungen und internationalen Kritiken widerspiegelt.

Ihr seid gefragt: Was wünscht ihr euch von zukünftigen Resident Evil … s?

Doch wie geht es jetzt mit Resident Evil weiter? Gerüchten zufolge wissen wir jetzt schon mehr über Resident Evil 8, als Capcom lieb sein dürfte. Insidern zufolge wird die Fortsetzung der Hauptreihe nicht jeden Fan glücklich machen und soll sogar recht kontrovers aufgenommen werden. Ähnlich wie die Multiplayer-Auskopplung Resistance.

Vielleicht hat Capcom deswegen nun eine Umfrage gestartet, um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, was sich Spieler von den nächsten Resident-Evil-Teilen wünschen: Eine vollwertige Fortsetzung der Zombie-Reihe oder Neuauflagen von Spielen wie zum Beispiel Code Veronica oder Resident Evil 4?

Die Umfrage ist zwar primär auf den asiatischen Markt ausgerichtet, allerdings hindert euch niemand daran, ebenfalls teilzunehmen. Nicht einmal die Internet-Polizei.

So könnt ihr Capcom im Zuge von mehreren Fragen wissen lassen, was euch an aktuellen Spielen der Resident-Evil-Marke gefällt, wie ihr darauf aufmerksam wurdet und am wichtigsten: Ob ihr euch mehr Neuauflagen wünscht oder eher über »richtige« Fortsetzungen freut.

Capcoms weiteres Vorgehen in Bezug auf Resident Evil ist natürlich von sehr viel mehr und unterschiedlichen Faktoren abhängig. Dennoch dürfte es den Videospiel-Publisher und -Entwickler durchaus interessieren, worüber sich die Resi-Fans freuen würden und wofür sie ihr Geld ausgeben würden. Immerhin mag auch Capcom Geld.

Capcoms Umfrage zur Zukunft von Resident Evil haben wir euch hier verlinkt. Lasst uns ebenfalls in den Kommentaren wissen, wonach euch der Sinn steht: Habt ihr Lust auf Neuauflagen für beispielsweise Resident Evil 4 oder Code Veronica? Oder soll eurer Meinung nach Resident Evil 8 endlich mal in die Puschen kommen?