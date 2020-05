Nachdem bereits Electronic Arts vor einer Woche ankündigte, trotz dem Ausfall der E3 sein EA Play Event dieses Jahr ausschließlich in digitaler Form stattfinden zu lassen, zieht Ubisoft nun nach: Auf Twitter kündigte der französische Publisher nun an, dass im Juli ein eigenes Event im Livestream stattfinden soll, das auf den Namen Ubisoft Forward hören wird.

Save the Date! Join us July 12 for Ubisoft Forward, a fully digital showcase with exclusive game news, reveals and more ? Stay tuned... #UbiForward pic.twitter.com/JLYEyF1YnL