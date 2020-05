Der Gameplay-Trailer zu AC Valhalla enttäuscht, verrät aber viel

Im Rahmen des Events »Xbox 20/20« präsentierte Ubisoft einen ersten Gameplay-Trailer zu Assassin's Creed Valhalla. Ihr könnt euch den 1:20 Minuten langen Teaser hier über der News anschauen.

Auch wenn er nur einen ersten Vorgeschmack liefert - weiteres Gameplay-Material soll noch vor dem Release Ende 2020 gezeigt werden - steckt schon einiges drin. Doch die Community zeigt sich äußerst unzufrieden.

Der Gameplay-Teaser zeigt in kurzen Ausschnitten diverse Aspekte, die in Valhalla eine große Rolle spielen. In unsortierter Reihenfolge:

Bereits 15 Minuten nach Veröffentlichung des Trailers kippt die Stimmung auf YouTube ins Negative. 6.700 Likes stehen fast 15.000 Dislikes gegenüber. Der Grund ist simpel: Die Community hat sich mehr erhofft als bloß Gameplay-In-Engine-Schnipsel, die bloß andeuten, statt zu konkretisieren. Ein User fasst den Unmut zusammen und erntet dafür über 200 Upvotes:

"Just say "Gameplay cinematic Teaser" next time like wtf man. Everybody was so hyped and Ubisoft has to pull a Ubisoft and just wreck all the hype. Like its a cool af trailer but why call it that huh? why ? Subvert expectations.. straight up baited."