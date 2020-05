Die Publisher THQ Nordic und Koch Media tauschen mehrere ihrer Marken untereinander. Die Rechte an Painkiller und Red Faction wandern von THQ Nordic zu Koch Media. Im Austausch dafür gehen die Lizenzen von Sacred, Risen, Rush for Berlin, Second Sight und Singles: Flirt Up Your Life auf THQ Nordic über.

Die Publisher sind natürlich keine Fremden für einander, sondern operieren beide unter dem Dach des schwedischen Mutterkonzerns Embracer Group (ehemals THQ Nordic AB). Dennoch handelt es sich um weitgehend autonom arbeitende Publisher, die ihre eigenen geschäftlichen Entscheidungen treffen.

THQ Nordic gab den Markentausch über Twitter bekannt:

THQ Nordic trades Painkiller & Red Faction for Koch Media's Sacred, Risen, Rush for Berlin, Second Sight & Singles: Flirt Up Your Life!



Koch waves farewell as their IPs are transferred. „Take good care of them!“#THQNordic #KochMedia pic.twitter.com/HLVmXJXY9K — THQ Nordic (@THQNordic) May 5, 2020

Warum tauschen die Publisher Marken?

Über die Gründe für den Tausch der Marken kann derzeit nur spekuliert werden. Unter Umständen bestehen Pläne, einige der Marken neu aufzulegen oder zu remastern. Sollte dies der Fall sein, könnten die Publisher nun versuchen, die Ressourcen neu zu verteilen. Dies ist aber nur ein möglicher Erklärungsansatz.

Bei den Marken handelt es sich überwiegend um ältere Franchises, die schon seit Jahren keinen neuen Eintrag mehr erhalten haben. Die Tauschaktion muss nicht zwangsläufig heißen, dass es neue Pläne mit den Marken gibt - auch eine Umverteilung in der Verwaltung der Rechte wäre denkbar.

Offiziell gibt es diesbezüglich keine Stellungnahme. Wir haben bei beiden Publishern um ein Statement zu den Gründen für den Markentausch gebeten und werden diese Meldung aktualisieren, wenn wir eine Antwort erhalten.