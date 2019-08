Rocket League: Teil der Fans will Lootboxen zurück & befürchtet Shop

Bei den regelmäßigen Diskussionen um Pay2Win und Glücksspiel in der Videospielwelt, könnte man meinen, das Ende von zufallsbasierten Lootboxen im Auto-Fußballspiel Rocket League sei eine gute Nachricht für Spieler. Offenbar sehen das aber nicht alle Fans so.

Vor Kurzem berichteten wir darüber, dass Entwickler Psyonix nach dem Aufkauf von Epic das bisherige Lootbox-System von Rocket League abschafft. Statt undurchsichtiger Beutekisten soll noch dieses Jahr mehr Transparenz darüber geschaffen werden, welche Items man herausbekommt.

Auf Twitter zeigt ein Teil der Fans allerdings Ablehnung für den Schritt der Entwickler. Der Protest nimmt oft den Epic Store ins Visier. So fürchten Kritiker etwa, »Epic ruiniert Rocket League«. Unter dem Tweet erklären zahlreiche Fans, dass niemand ein Problem mit dem bisherigen System gehabt habe. Durch die Entfernung des Zufallsfaktors würde die Spannung verloren gehen.

So after 4 years you decide to remove crates when literally no one was complaining about them or is/was wanting them to go. now if someone gets a really cool item like a BMD, there's no hype behind it. now, we're going to have to pay $20 for a decal. not a good business move.