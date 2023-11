Kurz bevor der Trailer zu GTA 6 kommt, ist es nun aus für den Rockstar Social Club

Keine Sorge, Trevor: GTA 6 wirst du trotzdem spielen können!

Es fühlt sich fast schon unwirklich an, das zu schreiben, aber: GTA 6 wird bald enthüllt! Also offiziell, ohne ärgerliche Leaks. Ja, wirklich, in den kommenden Wochen wird Rockstar den ersten Trailer zu einem der meisterwartesten Spiele der Welt zeigen. Und beim Entwicklerstudio selbst scheinen derzeit die Vorbereitungen auf die kommende Ära auf Hochtouren zu laufen.

Deshalb ist der Rockstar Social Club wohl bald auch Geschichte. Das behaupten wir nicht einfach so, sondern es gibt eindeutige Anzeichen dafür, dass die bei vielen Fans eher unbeliebte Account-Plattform in den Ruhestand geschickt wird. Eingeführt wurde diese übrigens mit dem legendären GTA 4:

1:02 Vor 16 Jahren legte Rockstar mit diesem Trailer das Fundament für GTA 4

Social Club? Wer? Nie gehört!

Statt einer feierlichen Abschiedszeremonie scheint bei Rockstar aber eher das Motto Totschweigen zu gelten. Ganz still und heimlich wurden in den vergangenen Wochen nämlich fast alle Verweise auf den Social Club von der Website getilgt.

Zwar findet sich hier und da noch die Bezeichnung Social Club , doch an vielen Stellen auch nicht mehr. Ein Beispiel: Gebt ihr bei Google Rockstar Games ein, bekommt ihr als Suchergebnis noch den Social Club angezeigt. Klickt ihr darauf, landet ihr auf einer Übersichtsseite, auf der fast schon krampfhaft überall von der Rockstar-Games-Plattform geschrieben wird.

Der Name geht, die Features bleiben

Was genau Rockstar im Zuge dieser Umbaumaßnahmen geplant hat, ist noch unklar. Fakt ist, dass die Funktionalitäten des Social Clubs nicht ebenfalls in Rente gehen, sondern weiterhin auf der Website angeboten werden. über die Website.

Auch hier ein Beispiel: Im Unterbereich von GTA Online könnt ihr euch inzwischen auch online euren Fortschritt samt Charakterdetails und mehr anschauen.

Die Website von Rockstar wird nach und nach mit den bisherigen Features des Social Clubs ausgestattet.

Rockstar selbst schreibt hierzu folgendes:

Das neue Feature Karrierefortschritt zeigt deinen Fortschritt, während du in der kriminellen Hierarchie aufsteigst und dein Imperium etablierst. Halte nach diesen Features Ausschau, die noch später in diesem Jahr der GTA-Online-Webseite hinzugefügt werden.

Was bleibt, ist ein Adieu an den Social Club. 16 Jahre lang hat uns der nervige Login-Vorgang beim Spielstart eines Rockstar-Titels begleitet, wenn wir einfach nur zocken wollten. Mach's gut, hoffentlich sehen wir uns nicht wieder!

Wie fallen eure langjährigen Erfahrungen mit dem Rockstar Social Club aus? Hattet ihr nie ein Problem mit dem vorgeschalteten Login auf der Plattform oder hat es euch auch tierisch genervt, nach dem Starten eines Rockstar-Spiels etwa bei Steam erst noch eine weitere Hürde nehmen zu müssen, um endlich loslegen zu können? Schreibt uns eure Gedanken hierzu gerne in die Kommentare!