Rooted macht Survival-Fans mit Unreal Engine 5 den Mund wässrig

Es mangelt noch an Spielen mit Unreal Engine 5. Kein Wunder, schließlich erschien Epics neues Codegerüst erst kürzlich als unfertige Preview-Version. Nichtsdestotrotz schreiben einige Entwickler schon fleißig Spiele mit der neuen Technik.

Ein spannender Survival-Prototyp heißt Rooted. Das Spiel vom Indie-Entwickler Headlight Studio lässt sich offenkundig stark vom PlayStation-Hit The Last of Us inspirieren und setzt gleich auf mehrere Vorzüge der UE5. Zum Beispiel sorgt die Beleuchtungstechnik Lumen für einen atmosphärischen Lichtwechsel und die mit MetaHuman erstellte Spielfigur passt ihre Körperhaltung an unterschiedliche Untergründe an.

Aber auch abseits von technischen Spielereien kann der Prototyp mit einem hübschen Setting überzeugen. In einer Szene stapft die Spielfigur durch eine postapokalyptische Großstadt zwischen Wolkenkratzern hindurch, dann läuft sie durch einen dicht bewachsenen Wald. Das Setting erinnert stark an die harten Kontraste aus der von der Natur zurückeroberten Welt in The Last of Us.

Der YouTuber Bluedrake42 zeigt das bisher veröffentlichte Gameplay-Material von Rooted in einem Video:

Das soll Rooted bieten

Während wir diese Zeilen schrieben, ploppte eine frische Steam-Seite zu Rooted auf. Deshalb können wir euch jetzt erzählen, wie genau das Spiel eigentlich Survival-Freunde von sich überzeugen will. Obwohl dabei noch viele Fragen offenbleiben.

Die Story klingt genretypisch düster: Nach einem Krieg mit Biowaffen überlebten nur wenige Menschen. Ihr gehört dazu und kämpft alleine oder im Koop mit Freunden in den Überresten der Zivilisation ums tägliche Überleben. Dabei helfen euch Tiere, die ihr als Begleiter zähmen und trainieren könnt.

Zudem könnt ihr euer Lager individuell bauen. Ihr müsst euch sogar um elektrische und hydraulische Elemente kümmern! Auch eure Waffen sollt ihr selbst bauen und modifizieren können, zumindest auf dem Papier.

Eher nebulös: Die Entwickler schreiben, dass eine Aufgabe darin besteht, ein Bestiarium auszufüllen. Ihr sollt also offenbar ein Buch mit den Bestien der Spielwelt anlegen, was auf ein großes Spektrum von gefährlichen Lebewesen hindeutet. Gezeigt wurde davon bislang allerdings nichts.

Insgesamt wirkt die Steam-Seite, und ebenso das bisher gezeigte Material, wie ein Projekt in einem frühen Entwicklungsstadium. Entsprechend gibt es auch noch keinen Release-Termin für Rooted.

