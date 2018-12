Wer beim Workaround um einen Bug Spaß hat, erlebt wohl einen besonderen Moment im Leben eines Computerspielers. Denn selten bringen Bugs so etwas wie Spaß oder sogar Spannung hervor. Spiel, Spaß, Spannung... Bugs? Nein, wir sprechen nicht etwa von verwanzten Überraschungseiern.

Es geht um einen Fehler in Destiny 2: Forsaken, konkret beim Matchmaking der PvE-Arena Blind Well. Dieses funktioniert nämlich nicht wie es soll, stattdessen seid ihr allein in der Instanz. Entwickler Bungie empfielt auf Twitter, euch »schleichend und mit der Wand kuschelnd« in den Blind Well zu begeben. Außerdem sollt ihr euch möglichst rechts halten. Dann sollte das Matchmaking funktionieren. Bungie arbeite bereits an einem Fix.

We have identified an issue with matchmaking within the Blind Well. As a workaround while we work on a fix, players are advised to enter the Blind Well slowly via the right side hallway while hugging the wall. — Bungie Help (@BungieHelp) December 6, 2018

Was also für Entwickler eines Thief oder Dishonored 2 ein ganzes Spiel Arbeit kostet, entsteht bei Destiny 2: Forsaken als zufälliges Nebenprodukt. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Und wo gecodet wird, entstehen Bugs. Umso schöner, dass einer es mal schafft, ein Lächeln auf unsere Gesichter zu zaubern. Wobei, beim folgenden Bug in Destiny 2 zuckten die Mundwinkel unseres Pokerface auch ein klein wenig:

