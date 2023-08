Marvel-Film mit 98 Prozent positiven Reviews soll eine TV-Serie bekommen, mit der wohl niemand mehr gerechnet hat

Shang-Chi ist zweifelsohne einer der stärksten Filme von Marvels Phase 4. Black Widow, Eternals oder Thor: Love and Thunder kamen bei vielen Zuschauern nicht allzu gut an. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Das Marvel Cinematic Universe kam nach Avengers: Endgame ganz schön ins Stolpern. Viele neue Filme und TV-Serien wurden nicht gerade den Erwartungen der Kritiker und Fans gerecht. Doch ausgerechnet Shang-Chi, der einen verhältnismäßig unbekannten Comic-Held in den Mittelpunkt rückte, zählte zu den wenigen Lichtblicken der durchwachsenen Phase 4.

Billig , aber ziemlich gut

Dabei war Shang-Chi sogar verhältnismäßig günstig. Mit einem Budget von 150 Millionen US-Dollar (laut NationalPost) kostete der Film von Regisseur Destin Daniel Cretton im direkten Vergleich zu anderen MCU-Projekten verhältnismäßig wenig. Das weltweite Einspielergebnis beläuft sich zwar auf nur 432 Millionen Dollar (via BoxOfficeMojo), Shang-Chi startete während der Corona-Pandemie aber auch unter erschwerten Bedingungen.

Und beim Publikum wie Kritikern traf Shang-Chi definitiv einen Nerv: Auf Rotten Tomatoes kommt der Film auf einen stolzen Wert von 92 Prozent, Fans zeigen sich mit stolzen 98 Punkten sogar noch spendabler. Auch wir zeigten uns in unserer Kritik zum Marvel-Film allemal begeistert.

2:05 Shang-Chi: Neuer Marvel-Held lässt im ersten Trailer die Fäuste sprechen

Shang-Chi wird wohl auch auf Disney Plus fortgesetzt

Shang-Chi 2 bereits bestätigt: Dass deswegen schon seit Langem ein zweiter Shang-Chi-Film in Planung ist, dürfte niemanden überraschen. Allzu viele Details - wie zum Beispiel zum geplanten Kinostart oder der Handlung - gibt es aktuell nicht. Fest steht aber schon einmal, dass Regisseur Destin Daniel Cretton und Hauptdarsteller Simu Liu zurückkehren.

Neben Shang-Chi 2 ist aber offenbar ebenfalls eine TV-Serie für Disney Plus in Planung. Die ist zwar nicht offiziell bestätigt, die für gewöhnlich sehr gut informierte Website Deadline will davon aber bereits 2021 erfahren haben. Und wie Marvel Updates jetzt berichtet, soll die Shang-Chi-Serie noch immer kommen beziehungsweise befand sich vor dem Hollywood-Streik in Arbeit.

Die dreht sich dann aber nicht um Shang-Chi persönlich, sondern um dessen Schwester Xu Xialing (Meng’er Zhang), die in der Post-Credits-Szene des Films die Kontrolle über die Geheimorganisation der Zehn Ringe ergriff.

Der Regisseur hat eine große MCU-Zukunft

Shang-Chi-Regisseur dreht Avengers-Film: Hier soll ebenfalls Cretton maßgeblich beteiligt sein, der bei der Zukunft des Marvel Cinematic Universe eine wichtige Rolle spielt. So wurde der Regisseur beispielsweise auch für den nächsten Avengers-Film The Kang Dynasty verpflichtet, der am 1. Mai 2026 in den Kinos starten soll.

Inwiefern sich der anhaltende Streik von Schauspielern und Drehbuchautoren in Hollywood auf die aktuellen Pläne von Disney und Marvel auswirkt, muss sich aber noch zeigen. In letzter Zeit wurden zumindest immer mehr neue Filme (wie zum Beispiel Dune: Part Two) nach hinten geschoben. Mehr dazu erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Wie gut hat euch Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings gefallen? Freut ihr euch darüber, dass neben einer direkten Fortsetzung ebenso eine TV-Serie auf Disney Plus kommen soll oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an den Avengers-Film von Destin Daniel Cretton?