Shroud streamt Apex Legends trotz Erdbeben & gewinnt die Runde

Wenn ein Erdbeben tobt, kann man auf diverse Schutzmaßnahmen zurückgreifen: sich auf den Boden legen, Schutz unter Tisch und Bett suchen, den Kopf vor herabfallenden Gegenständen schützen. Oder aber man streamt trotz wackelndem Bildschirm und Tastatur munter Apex Legends.

Diese Option hat zumindest Streamer Michael »Shroud« Grzesiek gewählt, als er am Wochenende mit ein paar Freunden Apex Legends spielte. Zu Beginn einer Ranglistenpartie geriet sein Equipment plötzlich ins Wanken, auch seine Kollegen spürten die wackelnde Erde.

Schuld daran war eines von mehreren Erdbeben in Kalifornien, das mit einer Stärke von 7.1 auf der Richterskala seinen Höhepunkt erreichte - das stärkste Erdbeben in dieser Region seit 25 Jahren. In einigen Haushalten kam es zum Stromausfall, teilweise brachen Feuer wegen zerstörter Gasleitungen aus. Das Epizentrum lag rund 240 Kilometer von Los Angeles entfernt.

Shroud hatte das Match gerade gestartet, als das Erdbeben einsetzte. Der Streamer reagierte nervös, blieb aber an seinem PC und wartete das Beben ab: »Mann, das ist verrückt! Was machen wir? Das ist Wahnsinn!« Doch er hatte Glück: Kurz nach dem Start der Partie ebbte das Beben ab und Shroud und seine Freunde setzten die Runde fort. Und das sehr erfolgreich: Am Ende gewannen sie das Match.

In Apex Legends hat vor kurzem die zweite Season begonnen und die Map verändert. Außerdem hat Entwickler Respawn Herausforderungen eingeführt und einen neuen Battle Pass eingeführt. Wir haben alle wichtigen Infos zu Season 2 von Apex Legends zusammengefasst.

