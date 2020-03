Das Gerücht, ein Reboot zu Silent Hill sowie ein episodisches Spiel befänden sich in Entwicklung, ist bereits etwas älter. Zwei voneinander unabhängige Quellen berichten nun über neue Details zu den Projekten.

Gerade Fans von Kojimas Silent Hills sollten aufhorchen. Denn angeblich versucht Sony, Hideo Kojima und dessen ehemaligen Arbeitgeber Konami miteinander zu versöhnen, um das Projekt aufleben zu lassen.

Die Quellen: Die Urheber der neuen Behauptungen sind keine Unbekannten. So berichten die Webseite Rely on Horror sowie AestheticGamer über das nächste Silent-Hill-Projekt. Beide werden als vertrauenswürdige Quellen eingestuft, die bereits in der Vergangenheit korrekte Vorhersagen trafen. Wie bei allen Gerüchten solltet ihr die Informationen jedoch mit Vorsicht genießen.