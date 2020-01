Nachdem Hideo Kojima Konami verließ und damit das Projekt Silent Hills eingestellt wurde, schien die Horror-Serie begraben zu sein. Jetzt tauchen jedoch neue Gerüchte um gleich zwei Silent-Hill-Spiele auf. Angeblich will Konami die Serie wiederbeleben.

AestheticGamer behauptet, dass Konami bereits 2017 damit begann, ein Entwicklerstudio für zwei neue Silent-Hill-Projekte zu suchen. Eines soll sich als Soft-Reboot verstehen und die Serie fortsetzen, das andere hingegen orientiert sich an den Adventures von Telltale Games und soll einer episodischen Veröffentlichung folgen.

Bekanntgabe noch 2020? Der Leaker selbst vermutet eine Bekanntgabe von mindestens einem der Spiele im Laufe des Jahres. Dabei handelt es sich aber nur um seine persönliche Einschätzung.

In other news while I'm dropping this stuff, and I think I can talk about this, I'll mention there is a couple new Silent Hill games in the works. Konami about two years ago reached out to various developers to pitch ideas for two Silent Hill games, one a soft-reboot of the