Während die ganze Welt gerade über den großen GTA 6 Leak spricht, spielt sich auf der Streaming-Plattform Twitch gerade einer der größten Skandale seit Jahren ab: Der britische Streamer SlikeR (bürgerlich Abraham Mohammed, über 430.000 Follower) hat offenbar hunderte Fans, Freunde und andere Streamer mit einer miesen Masche jahrelang um ihr Geld betrogen und so rund 300.000 Euro erbeutet.

Wir erklären euch, was genau passiert ist und warum dieser Betrug aktuell so hohe Wellen in der Twitch-Community schlägt.

ItsSliker betrügt Fans und Freunde um 300.000 Euro

Was war passiert? Der Streamer Mikelpee zeigte am Sonntag einen Clip von SlikeR, wie dieser einen Zuschauer per Videonachricht um Geld bittet. Gleichzeitig verspricht er, das Geld innerhalb von zwei Monaten zurückzuzahlen.

Ich hoffe, du hasst mich nicht dafür. Es ist so peinlich, und ich bin peinlich, weil ich meinen Bruder darum bitte, bitte hasse mich nicht. Es soll auch nicht zu persönlich werden. Mein Bankkonto wurde gesperrt. Das geht jetzt schon seit drei, vier Tagen so. Ich habe bei anderen Leuten nachgefragt.

Noch am selben Tag meldeten sich immer mehr Streamer und Fans, die eine ähnliche Nachricht von SlikeR bekommen haben und ihm aufgrund seiner angeblichen finanziellen Nöte teilweise fünfstellige Beträge per Paypal zukommen ließen.

Unter den Betroffen finden sich viele bekannte Streamer: Unter anderem wurde die beliebte Supermarkt-Streamerin HAChubby um 2.500 Euro betrogen. Als sie vom Betrug erfahren hatte, zeigte sie sich in Tränen aufgelöst:

Das Geld spielt keine Rolle. Ich bin so traurig, weil er sich einen Dreck um mich scherte. Ich dachte, er wäre mein Freund.

Auch JustaMinx (2 Mio. Follower) konnte nicht fassen, dass ihr vermeintlicher Freund sie für ihr Geld ausgenutzt haben soll - ganze viermal.

Doch nicht nur befreundete Streamer flehte er um Geld an: Einer seiner treuesten Zuschauer hat SlikeR über 7.000 britische Pfund zukommen lassen.

Auf Reddit finden sich mittlerweile haufenweise Chat-Logs und Video-Clips, in denen der Streamer teilweise extrem dreist um Geld fragt, das er nie zurückzahlen sollte:

SlikeR betrog auch krebskranke Zuschauerin

Besonders skrupellos ist aber der Fall, in dem er eine Zuschauerin immer wieder anbettelte, obwohl diese aufgrund einer Krebserkrankung selbst jeden Cent dringend für eine Behandlung in den USA benötigte.

Die Streamer Mizkif und Hasan konnten SlikeR und die Zuschauerin in einem Discord-Call miteinander verknüpfen, in dem das Opfer SlikeR einige herzzerreißende Worte zukommen ließ:

Du hast nach meinem Geld gefragt, das ich zusammengelegt habe, um mein Leben zu retten. Und du hattest niemals die Absicht, obwohl ich dir Geld gegeben habe, es zurückzuzahlen. Und dann fragst du erneut nach weiteren 10.000, kurz vor meiner Transplantation in den USA. (...) Warst du überhaupt jemals wirklich mein Freund? Das ist das einzige, was ich gerade wirklich wissen will.

SlikeR verzockt das Geld mit CS:GO-Skins und Sportwetten

Eigentlich sollte man meinen, dass ein großer Streamer keinerlei finanzielle Probleme haben sollte. Wahrscheinlich wusste dies auch SlikeR, weshalb er sich Ausreden wie gesperrte Bankkonten einfallen ließ. Tatsächlich ist SlikeR aber wirklich Pleite, wie er nun zugab: Laut eigenen Angaben habe er mit seiner Masche insgesamt über 300.000 Euro erbeutet und diese bei Sportwetten und beim Glücksspiel mit CS:GO-Skins verzockt.

Glück im Unglück: Damit die vielen Betrugsopfer nicht auf ihren Verlusten sitzen bleiben müssen, haben sich die bekannten Streamer xQc und Ludwig dazu bereiterklärt, alle durch SlikeR entstandenen Schäden zu ersetzen.