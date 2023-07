Update für Medieval Dynasty wirkt unwichtig, hat aber große Wirkung auf die Mittelalter-Stimmung

Das Sommer-Update sorgt in Medieval Dynasty für eine noch dichtere Atmosphäre.

Wenn ihr schon seit Langem davon träumt, im Mittelalter zu leben, dann ist Medieval Dynasty euer Spiel. Die Rollenspiel-Aufbau-Lebenssimulation rund um eure eigene Familie, die im Zentrum eures eigenen selbst gebauten Dorfes steht, erfreut sich bei Steam großer Beliebtheit. Neun von zehn Rezensenten empfehlen auf Steam den Titel - insgesamt stimmten bisher fast 26.000 ab.

Das neueste Update, saisonal passend Sommer genannt, kann zwar noch nicht mit so großen Begriffen wie Koop werben, dieser soll aber in den nächsten Wochen seinen Weg ins Spiel finden. Aber in den Patch Notes verstecken sich im wahrsten Sinne Details, die die bisher schon schicke Mittelalterwelt bereichern und beleben. Die kompletten Patch Notes findet ihr auf der zweiten Seite des Artikels.

Abseits zahlreicher Bugfixes, einiger Optimierungen und weniger neuer Bauobjekte steht die Atmosphäre des Titels im Vordergrund des Patches. So erlebt die Tierwelt von Medieval Dynasty regen Kleinst-Zuwachs in der Luft und auf dem Boden: Es flirren und krabbeln ab sofort unzählige Schmetterlinge, Bienen, Motten, Fliegen, Libellen, Glühwürmchen, Ameisen und Feuerwanzen umher. Haltet also eure Augen offen, um alle Arten zu erspähen.

Zudem haben die Entwickler etliche Aktionen und Objekte in der Welt um passende Partikeleffekte (Splitter, Funken, Rauch und so weiter) ergänzt, die teils sogar auf die aktuell vorherrschende Windrichtung reagieren.

Welche Aktionen und Objekte in der Spielwelt haben begleitende Partikeleffekte spendiert bekommen? So einige, dazu gehören zum Beispiel:

Partikel beim Sammeln von Kräutern, Pilzen, Stöcken und Steinen

Fallendes Laub von Laubbäumen, fallende Tannenzapfen von Nadelbäumen

Funken von Lagerfeuern, die auf Windstärke und -richtung reagieren

Rauch in Abhängigkeit von Windstärke und -richtung

Partikeleffekt der Fackel, der auf Windstärke und -richtung reagiert

Partikel bei der Aussaat und beim Düngen sowie beim Dreschen

Splitter beim Fällen von Bäumen

