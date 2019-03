Sonic The Hedgehog - Geleakte Bilder zeigen Sonic aus der Spiele-Verfilmung

Der Sega Spiele-Klassiker Sonic The Hedgehog wird bekannterweise fürs Kino verfilmt. Ein erstes Filmposter gibt es bereits, doch der animierte Titelheld wird dort nur im Profil gezeigt. Die ersten Fan-Reaktionen auf das Poster vielen bereits gemischt aus, da viele sich mit dem neuen Aussehen der beliebten Figur nicht so recht anfreunden wollten.

Nun sind erste Filmbilder im Internet aufgetaucht, die den Titelhelden Sonic in voller Größe zeigen. Auch hier fallen die ersten Reaktionen der Spielefans eher verhalten aus, zu sehr unterscheidet sich der gezeigte blaue Igel mit Fell von den Spielen.

Inzwischen wurden die Bilder von der Marketing-Agentur Hamagami/Carroll Inc. wieder aus dem Internet genommen. Unklar ist, ob sie versehentlich veröffentlicht wurden und es sich tatsächlich um das endgültige Design der Sonic-Figur aus dem Film handelt.

cursed image of apparently the Sonic the Hedgehog design for the live action movie https://t.co/KfLxHLW6xI pic.twitter.com/l1tfjedS3l — Wario64 (@Wario64) March 4, 2019

Sonic The Hedgehog: Kinostart wird verschoben

Sega spendiert zum 25. Jubiläum des beliebten Spiels Sonic the Hedgehog eine passende Spiele-Verfilmung mit dem Maskottchen des Spieleherstellers. Die Mischung aus Realfim und CGI-Film zeigt den kleinen blauen Igel als animierte Figur, während in den Hauptrollen Westworld-Star James Marsden mitspielen wird. In der Rolle des aus den Spielen bekannten Bösewichts Dr. Eggman aka Robotnik tritt Jim Carrey auf den Plan, der die Weltherrschaft anstrebt.

Für die Filmumsetzung zeigt sich Deadpool-Regisseur Tim Miller als Produzent verantwortlich, während die Regie der Newcomer Jeff Fowler übernimmt. Das Drehbuch stammt von den Autoren Patrick Casey und Josh Miller, und wurde zwischenzeitlich von Oren Uziel überarbeitet.

Sonic The Hedgehog sollte ursprünglich am 26. Dezember in die Kinos kommen. Nun hat Paramount aktuell den deutschen Kinostart auf nächstes Jahr verschoben. Neuer Release-Termin ist für den 6. Februar 2020 geplant. In den US-Kinos ist er weiterhin für den 8. November 2019 angekündigt.