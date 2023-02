Sons of the Forest: Wie findet ihr das Survival-Spiel bisher?

Hinweis: Da wir mit einem neuen Tool experimentieren, könnt ihr euch ungünstigerweise nicht das Ergebnis anzeigen lassen. Wir werden die Umfrage aber zeitnah auswerten.

Sons of the Forest tummelt sich aktuell auf den vorderen Plätzen der Steam-Charts. Der Ansturm war sogar so groß, dass das Spiel zu Release kurzzeitig den Steam-Shop lahmlegte. Mittlerweile ist aber alles wieder online und viele von euch haben bereits ihr erstes Wochenende auf der Kanibaleninsel verbracht.

Wie ihr bereits unschwer an der oben eingebetteten Umfrage erkennen könnt, wollen wir nun von euch wissen, wie der erste Eindruck ist. Was gefällt euch am lang ersehnten Survival-Spiel und an welchen Sachen müssen die Entwickler während des Early Access noch arbeiten?

Falls ihr noch einige Tipps und Tricks zum Spiel braucht, findet ihr über unsere Spieledatenbank oder diese praktischen Empfehlungen jede Menge Hilfe:

Das (undurchsichtige) Stimmungsbild in den Steam-Reviews: Ein Blick auf Steam gibt auf diese Fragen leider kein allzu kohärentes Bild, denn Spaß-Bewertungen, anzügliche Witze oder die Bewertung des kaputten Shops zu Release verzerren die Community-Wahrnehmung ein wenig. Was unser Fazit aus den Stream-Rezensionen ist, könnt ihr im separaten Artikel lesen.

Genau aus diesem Grund brauchen wir eure Hilfe und Einschätzung, die ihr mit der oben verlinkten Umfrage abgeben könnt. Führ euer Feedback auch gerne in den Kommentaren genauer aus. Vor allem, wenn ihr etwas anderes angegeben habt.

Solltet ihr noch nicht den neuen Survival-Hit gespielt haben, könnt ihr euch im hier verlinkten Gameplay-Video die ersten Minuten des Spiels anschauen. Keine Sorge: Bis auf die Anfangssequenz verraten wir euch noch nicht zu viel von Sons of the Forest.

4:09 Helikopterabsturz in Sons of the Forest: Die ersten Minuten im Steam-Hit

Falls ihr euch fragt, ob Sons of the Forest etwas für euch ist, könnt ihr auch noch unseren GameStar-Test abwarten. Der braucht aktuell noch ein wenig, weil wir keine Vorab-Version erhalten haben und erst gemeinsam mit euch an den Start gehen konnten. Geduldet euch noch ein klein wenig - in den kommenden Tagen ist es definitiv soweit!