Sons of the Forest: Auf dieses Update warten Fans seit Release, hier die wichtigsten Änderungen

Schlitten, Seen und neue Befehle für Kelvin: Im neuen Update für Sons of the Forest steckt so einiges drin.

Sons of the Forest lieferte seit dem Early-Access-Release schon einige Features und Inhalte für das Survivalspiel nach. Mit dem neuesten Update dürfen sich Fans aber endlich über die Rückkehr eines überaus praktischen Gegenstands freuen. Wir fassen für euch die wichtigsten Änderungen des Updates zusammen und listen euch auf Seite 2 die gesamten Patch Notes auf.

Was ändert sich mit Patch 5?

Es gibt einige neue Inhalte und Features, die Wichtigsten möchten wir euch hier kurz zeigen:

Holz-Schlitten: Eine der wohl meisterwarteten Neuerungen ist der Log Sled, der euch mühelos mehrere Baumstämme auf einmal transportieren lässt. Sonst könnt ihr lediglich einen Stamm auf eurer Schulter tragen, oder das von Kelvin erledigen lassen.

Eine der wohl meisterwarteten Neuerungen ist der Log Sled, der euch mühelos mehrere Baumstämme auf einmal transportieren lässt. Sonst könnt ihr lediglich einen Stamm auf eurer Schulter tragen, oder das von Kelvin erledigen lassen. Schnelleres Wachstum: Bäume wuchsen bisher deutlich langsamer nach als noch im Vorgänger. Nun gibt es wieder eine zehnprozentige Chance, dass Bäume nachwachsen, sobald ihr euch schlafen legt.

Bäume wuchsen bisher deutlich langsamer nach als noch im Vorgänger. Nun gibt es wieder eine zehnprozentige Chance, dass Bäume nachwachsen, sobald ihr euch schlafen legt. Neues Koch-System: In der Spielwelt könnt ihr nun Kochtöpfe finden und profitiert damit von einem fortgeschrittenen Koch-System, das aber nicht weiter erklärt wird.

In der Spielwelt könnt ihr nun Kochtöpfe finden und profitiert damit von einem fortgeschrittenen Koch-System, das aber nicht weiter erklärt wird. Neue Orte: Das Update erweitert die Welt um 79 neue Teiche und 34 Seen, außerdem könnt ihr mehrere gestrandete Segelboote, und zwei neue Video-Aufnahmen finden.

Das Update erweitert die Welt um 79 neue Teiche und 34 Seen, außerdem könnt ihr mehrere gestrandete Segelboote, und zwei neue Video-Aufnahmen finden. Gitarre Spielen: Ihr könnt nun auf der Gitarre spielen, um schöne Lagerfeuer-Stimmung aufkommen zu lassen.

Ihr könnt nun auf der Gitarre spielen, um schöne Lagerfeuer-Stimmung aufkommen zu lassen. Neue Befehle für Kelvin: Euer liebster Freund kann nun Fallen entschärfen, Holz-Schlitten beladen und Trockengestelle mit Fisch füllen.

13:27 Sons of the Forest - Die Story erklärt

Darüber hinaus stecken im neuen Patch noch eine Menge kleinerer Verbesserungen und Bug-Fixes. So stehlen Adler nun manchmal tote Fische, das Duplizieren von Baumstämmen im Lager wurde behoben und Kelvin wird keinen Baum mehr Fällen, an dem eine Struktur befestigt ist. Außerdem könnt ihr nicht länger Lava trinken, was für eure Gesundheit aber auch sicher das Beste ist.

Wollt ihr die vollständigen Patch Notes mit allen Änderungen und Fixes sehen, findet ihr sie auf Seite 2 des Artikels.

Was haltet ihr von den Neuerung des großen Updates? Freut ihr euch wie wahrscheinlich viele Spielerinnen und Spieler über den neuen Log Sled? Oder hat ein ganz anderes Feature oder ein Bugfix eure Aufmerksamkeit erregt? Welche Änderungen müssen für euch als nächstes kommen? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!