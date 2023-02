Sons of the Forest: Was macht ihr mit Kelvin?

Für GameStar-Chefredakteure ist es nichts Neues, wenn Menschen ihnen jeden Wunsch von den Lippen ablesen, klaglos noch so abstruse Befehle ausführen und ihnen immer treu hinterherdackeln.

Doch die Spieler von Sons of the Forest müssen sich an den NPC-Begleiter Kelvin erst einmal gewöhnen. Wir wollen von euch wissen: Wie steht ihr zum bedingungslosen Gehorsam eures treudoofen Survival-Gefährten? Oder habt ihr Kelvin gar umgebracht?

Sagt es uns und macht bei unserer Community-Umfrage mit. Ihr spielt Sons of the Forest schon und gehört damit zu den über zwei Millionen Käufern des Survivalspiels? Dann klickt hier schnell auf eure Antwort zur Kelvin-Frage:

Ihr könnt die Gelegenheit auch sehr gerne nutzen, um in den Kommentaren eure Wahl weiter auszuführen! Schreibt uns, was euch an Kelvin besonders gefällt oder stört und warum ihr ihm womöglich ein schnelles Ende bereitet habt. Habt ihr besondere Momente mit Kelvin erlebt? Oder seid ihr schon auf Virginia als alternative NPC-Begleiterin gestoßen?

4:09 So verläuft das erste Treffen mit Kelvin in Sons of the Forest

Die wichtigsten Tipps für Sons of the Forest

Der Hype um den Nachfolger von The Forest hat auch die GameStar-Redaktion erreicht. Wir sammeln fleißig Bauholz, jagen Tiere und erwehren uns mordlüsterner Kannibalen, um euch schnellstmöglich einen Test zu Sons of the Forest zu liefern.

Bis dahin haben wir aber schon mal viele nützliche Guides und Hilfestellungen für die ersten Stunden im Spiel zusammengestellt:

Sons of the Forest ist am 23. Februar 2023 im Early Access auf Steam erschienen. Die Entwickler bitten sich sechs bis acht Monate aus, um den Titel fertigzustellen. Für die finale Release-Version verspricht Endnight Games unter anderem mehr Crafting-Gegenstände im Spiel sowie zusätzliche Gameplay-Mechaniken. Ein Koop-Modus für bis zu acht Spieler ist bereits jetzt integriert und die Story-Kampagne lässt sich komplett durchspielen.