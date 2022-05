Geralt in Elden Ring: Ein Spieler kämpft genau wie der berühmte Hexer

Hexer Geralt besitzt zwar nicht die Dimensionsreise-Fähigkeiten seiner Ziehtochter, taucht aber dennoch gerne in anderen Spielen auf. Ob als Crossover in Monster Hunter oder Mod in Skyrim, der Monsterjäger trat schon öfters gegen alternative Feinde an. In Elden Ring hat ein Spieler jetzt überraschend genau den Kampfstil des Hexers nachgebildet.

So kämpft ihr wie ein Hexer

In einem kurzen, mit Witcher-Kampfmusik unterlegten Video auf Reddit zeigt User FatG0d detailliert, welche Waffen, Zauber und Gegenstände er nutzt, um den Kampfstil Geralts aus Witcher 3 nachzuahmen. Mehr Gameplay des Tarnished-Hexers mit Zeichen, Schwertölen und vielen Ausweichrollen führt er allerdings auf YouTube vor:

Wenn ihr selbst wie ein Hexer kämpfen (und aussehen wollt), müsst ihr folgende Gegenstände benutzen:

Ausrüstung: Gefangenenkleidung, Lederhandschuhe und Lederstiefel

Gefangenenkleidung, Lederhandschuhe und Lederstiefel Waffen: Großschwert des verbannten Ritters, Claymore und leichte Armbrust

Großschwert des verbannten Ritters, Claymore und leichte Armbrust Igni (Feuerstrahl): Kriegsasche Flamme der Rotmähnen

Kriegsasche Quen (Magischer Schild): Kristallträne Opalene Blasenträne

Kristallträne Yrden (Magischer Käfig): Kriegsasche Wellen der Finsternis

Kriegsasche Aard (Feinde zurückstoßen): Fähigkeit Sturmklinge

In unseren jeweiligen Guides erfahrt ihr auch, wo ihr die richtigen Kriegsaschen und Kristalltränen findet.

Ob FatG0d tatsächlich nur die Waffen und Fähigkeiten Geralts benutzt, um die zahlreichen Bossgegner in Elden Ring zu besiegen, verrät er in seinem Post nicht. Allerdings sei der Geralt-Build nicht der schlechteste, denn allein schon die Flamme der Rotmähnen sei eine effektive Fähigkeit und mit einem gute Claymore kann man auch ordentlich austeilen.

Was haltet ihr vom Hexer-Build für Elden Ring? Würdet ihr gerne auch einmal wie Geralt kämpfen oder bleibt ihr lieber bei eurem lange erprobten Kampfstil? Schreibt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren!