Mass Effect wird wirklich zur Amazon-Serie - und mit etwas Glück ist Henry Cavill dabei

Ob mit Shepard oder ohne: Mass Effect erscheint als Serie bei Amazon Prime.

Pünktlich zum N7-Day am 7. November gab es endlich die Bestätigung, auf die einige Fans seit drei Jahren warten. Amazon setzt gerade ein neues Serien-Projekt um und greift dafür auf das reichhaltige Universum aus Mass Effect zurück.

Wir werden also wirklich auf Prime Video in naher Zukunft sehen können, wie sich nach Fallout noch eine der besten Rollenspiel-Reihen aller Zeiten als TV-Serie schlägt. Tiefgreifende Informationen dazu, was uns in der Serie genau erwartet, sind aber noch sehr rar. Bislang wurde via Variety lediglich offiziell gemacht, dass Amazon an einer solchen Serie arbeitet.

Gerüchte dazu halten sich bereits seit 2021, damals hat Deadline über Verhandlungen zwischen Amazon und Electronic Arts bezüglich Mass Effect berichtet.

1:15:15 Von Mass Effect bis Fallout: Die besten Gaming-Universen (und Avatar)

Das wissen wir schon

Die einzigen handfesten Infos rund um die Serie zu Mass Effect betreffen bislang lediglich die verantwortlichen Personen. Über den genauen Inhalt und ob die Serie etwa die Story von Commander Shepard nacherzählt oder stattdessen eine komplett neue Geschichte im selben Universum, ist noch völlig ungeklärt.

Zuletzt hat Amazon aber zumindest mit Fallout bereits Erfolge gefeiert und ist hier den Weg der eigenständigen Story gegangen – natürlich mit haufenweise Querverweise auf die Spiele.

Produziert und geschrieben wird die Mass-Effect-Serie von Daniel Casey. Zu den bislang größten Projekten von Casey gehört unter anderem das Drehbuch zu Fast & Furious 9. Der Film kam im Jahr 2021 in die Kinos und konnte zwar viele Kritiker nicht überzeugen, kam bei den Zuschauern laut Rotten Tomatoes allerdings deutlich besser weg.

Sci-Fi-Erfahrung hat Casey als Drehbuchautor des Thrillers Kin und durch seine Mitarbeit an 10 Cloverfield Lane gesammelt. Des Weiteren sind Karim Zreik, Ari Arad und Michael Gamble von Electronic Arts als Produzenten an Bord. Arad hat mit Borderlands und Uncharted bereits zwei weitere Videospiel-Adaptionen unterstützt – beide sind allerdings von zweifelhafter Qualität.

Es gibt Hoffnungen auf Henry Cavill

Wer in der Serie mitspielt und ob es Live-Action oder wie bei Dragon Age eine Animationsserie wird, ist noch nicht offiziell bekannt. Da Daniel Casey aber bislang keine Animations-Erfahrung hat, gehen wir stark von einer Realfilm-Umsetzung aus.

Dazu würde passen, dass ausgerechnet Henry Cavill schon 2021 angedeutet hat, dass er involviert sein könnte. Hier ist noch lange nichts bestätigt, aber gerade Spiele-Fans sehen den Schauspieler und anerkannten Gaming-Fan nur allzu gerne in allerlei nerdigen Adaptionen.

Henry Cavill als Commander Shepard? Noch ein Traum, aber er macht eine gute Figur. Wir kaufen ihm allerdings auch eine Rolle als Kaidan ab.

Grund für die Annahme gab Henry Cavill selbst, der vor drei Jahren ein verschwommenes Script auf Instagram teilte, das von Fans schnell entschlüsselt werden konnte. Darin fanden sich eindeutige Schlagworte wie Cerberus , Tali'Zorah und Geth .

Ein fertiges Drehbuch wird das nicht gewesen sein, aber womöglich ein erstes Konzept, für das Henry Cavill gewonnen werden sollte. Im selben Jahr wurden von Amazon bereits Verhandlungen mit EA geführt.

Obendrein scheint Henry Cavill häufiger mit Amazon im Gespräch zu sein. Er sollte schließlich eine Rolle in der Amazon-Verfilmung von Warhammer 40k erhalten und ist bei der Realverfilmung des Sci-Fi-Animes Voltron dabei.

Einen Termin hat die Mass-Effect-Serie bisher nicht. Rechnet also mit ein paar weiteren Jahren, bevor wir wirklich sehen, wie sich Amazon die Milchstraße im Jahr 2148 vorstellt. Womöglich kommen die Serie und der neue Teil etwa zur gleichen Zeit heraus. Auch Bioware schraubt bekanntermaßen gerade an einem Nachfolger zu Mass Effect: Andromeda. Dazu sind weiterhin aber ebenfalls nur sehr wenige Infos bekannt.