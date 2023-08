»Bis ihnen die Knie explodierten« - Spieler gestehen, was sie NPCs alles angetan haben

Verbrechen finden sich in etlichen Spielständen von Stellaris zu genüge. Doch auch andere Titel sind für Spieler ein Fest, wenn es darum geht, sich bösartig auszuleben.

Weltretter, Helfer der Gepeinigten, Beschützer der Schwachen, all das sind wir nur allzu oft, wenn wir in Rollen in Videospielen schlüpfen. Selbst als Baumeister ganzer Städte obliegt es uns zumeist, für das Wohlergehen unseres Volkes zu sorgen. Doch ein Reddit-Thread zeigt, welche Abgründe sich auf so manchem Bildschirm auftun.

Achtung: Die folgenden Absätze enthalten Schilderungen von Gewalt und mitunter verstörenden Vorgängen in Videospielen. Es kamen hierbei zwar nur virtuelle Charaktere zu Schaden, aber dennoch: Lest bitte nur weiter, wenn ihr mit Geschichten von bösem, gefährlichem, arglistigem oder grausamen Verhalten umgehen könnt.

Eine Reddit-Truhe mit… verstörendem Inhalt

Wer auch nur oberflächlich über den Reddit-Thread drüberliest, entdeckt rasch, welche Spiele für besonders kreativ-böses Verhalten vonseiten der Spielenden taugen: Rimworld, Die Sims, aber auch ein augenscheinlich harmlos wirkender Titel wie ein nicht näher spezifizierter Football Manager:

Immer, wenn ein Spieler zum Ende seines Vertrages gehen wollte, setzte ich für ihn stundenlanges intensives physisches Training weit weg vom Rest des Teams an. Das hatten sie zu absolvieren, bis ihnen die Knie explodierten. Shepherdsfavestore

Ein anderer Spieler setzt dem Ganzen die Krone auf und zwar in Stellaris. Im Sci-Fi-Strategiespiel lassen sich offenbar besonders viele Gräueltaten begehen. Vor allem den Imperien von mechanischen Wesen fällt hierbei regelmäßig die Rolle des Bösewichts zu:

Als Robot-Imperium eroberte ich die Hälfte einer Nation und schloss dann Frieden. Die unter meine Herrschaft gefallene Bevölkerung verarbeitete ich zu Essen. Aber ich brauchte das ja gar nicht für meine Einwohner. Also schloss ich einen Tauschvertrag mit dem Rest des teils unterjochten Volkes und verkaufte ihnen auf diesem Weg ihre eigenen Brüder und Schwestern als Fleisch. CarnelianCannoneer

Etwas gesitteter geht es eventuell in Star Trek: Infinite zu:

0:45 Star Trek: Infinite - Paradox kündigt 4X-Strategiespiel à la Stellaris an

Ebenfalls aus Stellaris stammt diese Erzählung:

Meinen Nachbarn den Krieg erklären, sodass ich sie entführ... ich meine, neue Arbeitskräfte anheuern kann. Auf jedem Planeten bleibt letztendlich eine Bevölkerungseinheit übrig, um weitere zu erschaffen. Ich nenne sie meine Menschenfarm. Magrue5185

Kolonisten in Rimworld müssen stark sein

Die sich frei entfaltende Welt von Rimworld und seinen eigenständigen Einwohnern eröffnet ebenfalls Methoden, sich bösartigen Gedanken hinzugeben:

Ich nahm einen Anführer einer Gruppe gefangen, die mich attackiert hat. Er mochte keine Drogen, hasste Körpermodifikationen und verabscheute Kannibalismus. Bei mir durfte er den Rest seines Lebens eingeschlossen in einem dunklen Raum voll mit den Skeletten seiner einstigen Freunde verbringen. Zudem war er bis zum Kinn mit halluzinogenen Drogen vollgepumpt und sein halber Körper war mit mittelmäßigen Implantaten verunstaltet. Zu Essen gab es nur rohes Menschenfleisch, gewonnen von Gefangenen seiner eigenen Fraktion. Victor882

11:48 Rimworld Nachtest - Das Strategiespiel wird mit jedem Jahr besser!

Auch im Wilden Westen von Red Dead Redemption geht es wild zu, zumindest beim User BubblySpaceMan:

In Red Dead 1 habe ich die Errungenschaft Heimtückisch erlangt (die, bei der man jemanden fesselt, ihn auf die Gleise stellt und einen Zug über ihn hinwegfahren lässt), ohne in einer Anleitung nachzuschauen oder so. Ich wollte einfach sehen, was passiert und es hat sich gelohnt.

Bösartig geht auch irdisch

Auch ein Klassiker der Videospiel-Gräueltaten darf natürlich nicht fehlen: Die Sims.

Nichts wird für mich jemals Die Sims toppen. Die Häuser deiner Sims, ihre Pools, ihre Wohlfühlorte in ihre persönlichen Verließe der Qual zu verwandeln ist schlicht wirr bis irre. gigito96

Schlussendlich erschuf Reddit-Nutzer Amazingawesomator in Cities: Skylines eine wahre Utopie aus Sicht von Hardcore-Kapitalisten. Schlicht alles bis auf den Einzug in die Stadt kostete bei ihm Geld.

Solltet ihr nun noch nicht genug von gequälten NPCs gelesen haben, dann stöbert einfach mal auf eigene Faust in dem Reddit-Thread. Dort warten noch einige weitere düstere Erzählungen, unter anderem Erinnerungen an das traurige Schicksal einer Mission aus einem legendären Star Wars-Spiel.

Nun seid ihr dran: Was sind eure schlimmsten Taten, die NPCs durch eure Hände erdulden mussten? Oder verhaltet ihr euch immer vorbildlich und kommt gar nicht erst auf den Gedanken, euch daneben zu benehmen? Erleichtert euer Gewissen und schreibt uns eure Geschichten gerne in die Kommentare. Wir freuen... ja, wir freuen uns... hoffentlich.