Star Citizen Alpha 3.10 erscheint bald, doch was steckt drin?

Mittlerweile dürfen alle Spieler von Star Citizen die kommende Alpha 3.10 auf dem Testserver ausprobieren. Der Release der neuen Version folgt in wenigen Tagen. Dadurch ist es unwahrscheinlich, dass sich an den kommenden Inhalten noch einmal etwas ändern wird. Was gibt es Neues in Star Citizen? Wir liefern euch eine Übersicht:

Alle Inhalte von Star Citizen Alpha 3.10

Neue Lokalitäten: New Babbage erhält weitere Läden und GrimHEX wird überarbeitet.

New Babbage erhält weitere Läden und GrimHEX wird überarbeitet. Große Schritte bei der KI: Nach langem, Warten kommt der überarbeitete Barkeeper ins Spiel und damit ein wichtiger Schritt für alle NPCs. Zudem können die KI-Kameraden in Zukunft mehr Waffen einsetzen und Deckung in der Umgebung suchen.

Nach langem, Warten kommt der überarbeitete Barkeeper ins Spiel und damit ein wichtiger Schritt für alle NPCs. Zudem können die KI-Kameraden in Zukunft mehr Waffen einsetzen und Deckung in der Umgebung suchen. Spielerhandel: Spieler können die Ingame-Währung aUEC jetzt auch untereinander handeln.

Spieler können die Ingame-Währung aUEC jetzt auch untereinander handeln. Überarbeitung des Flugsystems: Das Flugverhalten sämtlicher Schiffe innerhalb der Planetenatmosphäre wird überarbeitet.

Das Flugverhalten sämtlicher Schiffe innerhalb der Planetenatmosphäre wird überarbeitet. Neue Zielerfassung: Die Zielerfassung wurde ebenfalls überarbeitet.

Die Zielerfassung wurde ebenfalls überarbeitet. Körper wegziehen: Ihr könnt leblose und tote Körper bewegen.

Ihr könnt leblose und tote Körper bewegen. Realistischere Raumhäfen: Die Flugverbotszonen in bewohnten Arealen wurden überarbeitet. Der Autopilot zwingt euch nun in vorgeschriebene Flugschneisen.

Die Flugverbotszonen in bewohnten Arealen wurden überarbeitet. Der Autopilot zwingt euch nun in vorgeschriebene Flugschneisen. Neue Schiffe: Ihr könnt die Kruger Intergalactic P-72 Archimedes Emerald sowie die überarbeitete Version der Origin m50 fliegen.

Ihr könnt die Kruger Intergalactic P-72 Archimedes Emerald sowie die überarbeitete Version der Origin m50 fliegen. Mehr Ausrüstung: Mit einer Elektropistole und einem Elektrogewehr gibt es eine neue Art von Waffen für die Ego-Shooter-Abschnitte. Ebenfalls neu ist das Gemini C54 Ballistic SMG. Die Raumschiffe erhalten hingegen eine Überarbeitung des Klaus & Werner Sledge Mass Driver.

Mit einer Elektropistole und einem Elektrogewehr gibt es eine neue Art von Waffen für die Ego-Shooter-Abschnitte. Ebenfalls neu ist das Gemini C54 Ballistic SMG. Die Raumschiffe erhalten hingegen eine Überarbeitung des Klaus & Werner Sledge Mass Driver. Technische Verbesserungen: Verbesserungen an den Shadern ermöglichen realistischere Ozeane. Zudem wurden die Heightmaps der Planeten verbessert.

Wie geht es danach weiter?

Bei Star Citizen heißt es: Nach dem Patch ist vor dem Patch. Die Arbeiten am nächsten Update mit der Versionsnummer 3.11 laufen bereits. Das soll im dritten Quartal des laufenden Jahres erscheinen.

Zu einigen der nächsten größeren Features zählt die Möglichkeit für Kriminelle, sich zu ergeben sowie ein Frachtdeck für die Raststationen. Die KI hingegen soll sich dann schlauer anstellen und erhält die Möglichkeit Gefahrenzonen im Weltall auszuweichen.

Zudem wird dann die Mercury Star Runner sowie die Origin 100i-, 125a- und 135c-Serie an Raumschiffen integriert. Fußsoldaten bekommen hingegen die Behring BR2 Ballistic Shotgun sowie den GP-33 Granatwerfer.