In Star Citizen birgt die Reise zu neuen Sternensystemen Gefahren

Seit der Kickstarter-Kampagne von Star Citizen plant der Entwickler Cloud Imperium Games mehr als zehn Sonnensysteme für das Spiel. Bisher könnt ihr in der Alpha nur eines besuchen: Das Stanton-System. Doch auf der CitizenCon 2949 gab es erstmals ein weiteres System zu sehen.

Nachdem das Team einem Schneesturm auf microTech entkam, flogen sie mit der neuen Anvil Carrack in einen unbekannten Teil des Universums. Hier wartete ein Jump Point, mit denen ihr in Zukunft zwischen den einzelnen Sternensystemen wechseln könnt - ein Fazit zur Citizencon-Demo gibt's in der großen Star-Citizen-Kolumne.

Die Reise nach Pyro

Die Reise zwischen den Systemen ist nicht einfach. Denn die Jump Points und Wurmlöcher teleportieren euch nicht einfach in euer Zielgebiet. Stattdessen werdet ihr in einen Wurmloch-Tunnel gezogen.

Hier müsst ihr darauf achten, dem vorgeschriebenen Pfad zu folgen. Kein einfaches Unterfangen: Denn es existieren Strömungen und ähnliches, die euch vom Weg abbringen können. Verlasst ihr das Wurmloch vorzeitig, so könnte nicht nur euer Schiff stark beschädigt werden, auch gibt es eine hohe Chance, weitab von jeglicher Zivilisation im Nirgendwo zu landen.

Pyro: Ein Paradies für Piraten

Von Pyro selbst zeigte das Team noch nicht viel. Hier konntet ihr während der Präsentation lediglich die Umgebung rund um den Jump Point sehen. Die sah jedoch mit seiner rötlichen Farbe und einem Gewitter im Hintergrund durchaus hübsch aus.

Das neue System ist größtenteils in der Hand von Piraten und Gesetzlosen. Regeln existieren hier praktisch keine und jeder kann tun und lassen, was er will. Das ideale Ziel also, wenn ihr euch für eine Verbrecher-Karriere entscheidet.

Wer sich schon jetzt einen eigenen Eindruck von Pyro verschaffen will, kann die »Dying Star«-Map im Arena-Commander-Modul spielen. Die basiert auf dem Design von Pyro.

Die komplette Reise könnt ihr euch in der Präsentation auf Youtube ansehen. Die Wurmlöcher und den Sprung nach Pyro findet ihr in etwa ab der Zeitmarke 1:18:20. Der Release von Pyro auf den Live Servern ist derzeit für 2020 geplant.

Im Rahmen der Star-Citizen-Messe kündigte das Entwicklerstudio auch einen neuen Spielmodus ganz im Stil von Battlefield an - Plus-Redakteur Peter Bathge zieht ein Fazit zur Zukunft von Star Citizen. Dazu wurde über die mit Alpha 3.8 beginnenden Pläne gesprochen, mehr Persistenz zu ermöglichen.

