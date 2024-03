»Für genug Geld verkaufe ich meine Seele«: Mit 86 Jahren schließt Billy Dee Williams eine Rückkehr zu Star Wars definitiv nicht aus

Statt einer Lando-Serie kommt jetzt ein Lando-Film. Dabei ist aber Donald Glover am Drücker und nicht Billy Dee Williams. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Billy Dee Williams haben wir in der Rolle als Lando Calrissian vielleicht nicht zum letzten Mal gesehen! Zumindest, wenn Disney und Lucasfilm dafür genügend Geld springen lassen. Mit 86 Jahren schließt der Veteran der Star-Wars-Saga eine Rückkehr definitiv nicht aus - wie Williams in einem neuen Interview mit Radio Times verrät.

Noch einmal Lando für Billy Dee Williams?

Sagen wir mal so: Die Antwort, die er im Interview mit Radio Times auf diese Antwort gibt, ist alles andere als ein Nein.

Zahlt mir genügend Geld und ich verkaufe dafür meine Seele.

Dabei liegt das Sternenkrieg-Debüt von Billy Dee Williams als Lando Calrissian natürlich schon eine ganze Weile zurück: 1980 trat der Schauspieler erstmals in Star Wars: Episode 5 auf und kehrte 1983 ür Episode 6 zurück. Danach sollte es 36 Jahre dauern, bis Williams nochmal in der Rolle auftrat, dann für Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers.

Lando Calrissian hatte sich aber bereits davor nochmal auf der großen Leinwand blicken lassen: Das Prequel Solo: A Star Wars Story brachte nicht nur einen jungen Han Solo (Alden Ehrenreich), sondern ebenso den ursprünglichen Besitzer des Millennium Falken zurück. Hier wurde Lando nicht von Williams, sondern Donald Glover verkörpert.

Während der Solo-Film floppte und bei Kritikern sowie Fans nicht gerade Jubelstürme auslöste, wurden Pläne für potenzielle Fortsetzungen eingestampft - zumindest bis auf eine Lando-Serie für Disney Plus. Stattdessen kommt jetzt aber ein Kinofilm, für den Donald Glover nicht nur vor der Kamera zurückkehrt, sondern sich auch am Drehbuch beteiligt.

2:22 Der offizielle Trailer zu Solo: A Star Wars Story

Billy Dee Williams gibt das Lando-Cape noch nicht weiter

Williams teilt im selben Atemzug aber auch seine Gedanken zu Donald Glover in der Rolle Calrissian und meint augenzwinkernd, dass er trotz seines Nachfolgers der einzig wahre Lando bleibt:

Er gehört zu einer völlig neuen Generation. Er wird auf die Beine stellen, was auch immer er auf die Beine stellen muss, um den Charakter ansprechend [für sein Publikum] zu gestalten. Er ist ein wahnsinnig talentierter junger Mann mit einem riesigen Vorstellungsvermögen. Ich meine, es steht mir nicht zu, zu sagen, was er an dieser Stelle mit dem Charakter zu tun hat. Ich habe mich darum im 20. Jahrhundert gekümmert, er ist im 21. am Drücker. [...] Er ist ein wunderbarer junger Mann, extrem talentiert. Aber ich sehe ihn nicht … ich meine, wenn es um Lando Calrissian geht, gibt es nur einen Lando Calrissian. Ich habe diesen Charakter geschaffen.

Der geplante Lando-Kinofilm hat aktuell keinen Release-Termin. 2026 geht es erstmal mit The Mandalorian & Grogu los, danach dürfte der Solo-Film für Daisy Ridleys Rey folgen.

