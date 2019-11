Natürlich lässt sich Star Wars Jedi: Fallen Order mit einem langweiligen 08/15-Controller oder (wenn man sich das Leben schwer machen will) Maus und Tastatur spielen. Oder aber man ist so cool wie Rudeism und zückt ein echtes Lichtschwert, um Sturmtruppen des Galaktischen Imperiums (und die Inneneinrichtung des eigenen Wohnzimmers) zu Kleinholz zu verarbeiten.

Der Twitch-Streamer hat sein Spielzeug-Lichtschwert und einen Handschuh so verkabelt, sodass er damit den angehenden Jedi Cal Kestis kämpfen und dessen Macht-Fähigkeiten einsetzen lassen kann. Rudeism zückt beispielsweise die Klinge des blau leuchtenden Lichtschwerts durch das Schütteln seines Controllers und zerlegt zwei Sturmtruppler, indem er mit dem Spielzeug hektisch herumfuchtelt.

Die Erkennung der Bewegungen funktioniert eher rudimentär und unpräzise, aber sie funktioniert. Die Lichtschwert-Streiche mit dem Controller werden zwar nicht ein zu eins ins Spiel übertragen, reichen aber aus um Cal die anmutige Parade eines Jedi-Ritters ausführen zu lassen.

Here's my custom motion controller for Jedi: Fallen Order in full glory! ???



Swinging attacks, deflecting blaster shots, motion-controlled Force powers - I'm so so happy with how it turned out.



Jamming it some more later tonight (12hrs away!) https://t.co/JqVyRA4eXp pic.twitter.com/W9Ocv6W5Dz