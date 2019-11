Wenn am 18. Dezember 2019 mit Episode 9- Der Aufstieg Skywalkers das große Finale der Skywalker-Saga nach rund 42 Jahren zu Ende geht, stellt sich unweigerlich die Frage: Wie sieht die Zukunft von Star Wars aus? Während auf Disney+ aktuell The Mandalorian läuft, müssen die Kinos bis 2022 auf den Krieg der Sterne verzichten.

Ursprünglich sollten die Game-of-Thrones-Macher David Benioff und D.B. Weiss die nächste Trilogie über die Anfänge der Jedi-Ritter entwickeln. Doch nach ihrem Ausstieg zu Gunsten eines Millionen-Deals mit Netflix, sucht das Studio nach Ersatz. Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy und Disney-Chef Bob Iger bekräftigten zuletzt, dass man sich Zeit lassen und nichts überstürzen wolle.

Jetzt möchte aber der Hollywood Reporter erfahren haben, dass es doch schon konkrete Pläne für den nächsten Film gibt. Ein passender Regisseur sei ebenfalls schon gefunden. Noch sei aber alles streng geheim und man darf dem Bericht nach mit einer Ankündigung frühestens im Januar 2020 rechnen - nach dem Kinostart von Episode 9.

Fest steht, Rian Johnsons (Episode 8 - Die letzten Jedi) vor geraumer Zeit angekündigte Trilogie ist es nicht. Auch der geplante Star-Wars-Film von Marvel-Chef Kevin Feige sei es nicht. Der befindet sich laut Kennedy noch in der Ideenfindung und ein Kinostart »liegt noch in weiter Ferne«.

In einem Interview mit dem Rolling Stone Magazin sprach Kathleen Kennedy vor wenigen Tagen noch von den unbegrenzten Möglichkeiten für die Zukunft von Star Wars:

"Ich denke, was auch immer dieser nächste Film ist und welchen neuen Weg er definiert, ist etwas, für das wir uns viel Zeit nehmen wollen und viele Gespräche führen, bevor wir genau entscheiden, was wir tun werden. Da gibt es einiges, was wir uns ansehen und es gibt viele Möglichkeiten und Wege, wie wir es angehen könnten oder auch nicht. Das kann man sich sicher vorstellen. Soll man zurück? Soll man vorwärts? All diese Fragen werden gestellt. Bleiben wir in dieser Galaxie? Gehen wir in eine andere? Das Universum ist unendlich. Es gibt endlose Möglichkeiten. Es ist befreiend, es ist aufregend und es sorgt auch für viel Druck und Furcht."