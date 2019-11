Star Wars wird nach Episode 9 offiziell eine Kinopause einlegen

Disney bringt im Dezember mit Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers den finalen Teil der Krieg-der-Sterne-Saga in die Kinos. Damit findet die von George Lucas begründete Reihe nach neun Filmen und über 40 Jahren ein Ende.

Doch wie geht es anschließend mit dem Franchise weiter? Für die Zukunft sind bereits zwei Trilogien fürs Kino geplant, die ein neues Kapitel im Star-Wars-Universum aufschlagen sollen. Doch nach dem Ausstieg der Game-of-Thrones-Macher für die nächste Trilogie über die Anfänge der Jedi, muss sich das Studio nach einem Ersatz umschauen.

Vor wenigen Tagen bekräftigte Disney-Chef Bob Iger bereits im BBC-Interview die neue Strategie »weniger ist mehr« für das Franchise. Nun legt er nach und bestätigt laut Variety-Editor Brent Lang, das Star Wars eine Pause einlegen wird.

Disney CEO Bob Iger says #StarWars feature films will go on "into a hiatus" following #RiseofSkywalker. Says there will be lots of activity on TV front, mentions 3 series in the works for #DisneyPlus.