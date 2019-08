Star Wars: KOTOR 2 erstrahlt dank KI in neuen Glanz

Wenn ihr noch einmal Star Wars: Knights of the Old Republic 2 durchspielen wollt, könnt ihr jetzt nicht nur mit TSLRCM den geschnittenen Content wiederherstellen, sondern mit der »Unlimited World Texture«-Mod auch die Grafik gehörig aufpolieren.

Das Texturpaket ist 2,7 Gigabyte groß und besteht aus von einer KI hochgerechneten Dateien. Dafür kommt eine Technik namens ESRGAN zum Einsatz, mit der bereits in der Vergangenheit schon einige klassische Titel aufgehübscht wurden.

Dazu gehören beispielsweise Morrowind und das erste Max Payne. ESRGAN skaliert die Texturen nicht nur hoch, sondern verpasst ihnen auch entsprechende Details. So wird sichergestellt, dass ihr keine Matschtexturen bekommt.

So installiert ihr die Mod:

Ladet die Mod selbst und das Update auf Version 1.1 herunter

Kopiert zuerst die Mod und danach das Update in euren KOTOR2-Ordner

Erlaubt das Überschreiben von bereits vorhandenen Dateien

Eine höher aufgelöste Welt

Der Modder facemeltingsolo hat so ganze 600 Texturen hochskaliert. Bei denen handelt es sich vor allem um die Welt selbst sowie in dieser vorkommende Gegenstände.

Das sind bei weiten nicht alle. Denn manche Objekte hübschten in der Vergangenheit andere Modder per Hand auf, wodurch das Ergebnis noch ein wenig besser aussieht. Deren Werke verlinkt der Kopf hinter der Unlimited World-Texture-Mod in seiner Beschreibung auf Nexusmods.

Die Charaktere werden nicht aufgehübscht: Wem nach der Installation der Mod die Charaktere noch zu niedrig aufgelöst sind, der muss noch eine weitere Mod installieren.

Bereits Anfang Juli veröffentlichte red11by ein ebenfalls auf ESRGAN basierendes Texturenpaket namens »Complete Character Overhaul - Ultimate HD Pack«. Statt der Welt hübschte er allerdings so gut wie alle Figuren und Lebewesen auf.

Von offizieller Seite wurde es still um die Kotor-Reihe. Im April kamen jedoch einige Informationen ans Licht, was uns in dem geplanten Kotor 3 erwartet hätte.

So sollten die Spieler in dem Abschluss der Trilogie gegen die uralten wahren Sith kämpfen, deren Sith Lords alles bisher dagewesene in den Schatten stellen.

