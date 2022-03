Dass Samuel L. Jackson ins Star Wars-Universum zurückkehren möchte, ist kein Geheimnis. Der Prequel-Darsteller setzt sich schon seit geraumer Zeit für die Wiederbelebung von Mace Windu ein. Jetzt versucht Jackson sogar, dafür Mandalorian-Regisseurin Bryce Dallas Howard ins Boot zu holen.

Samuel L. Jackson lässt nicht locker

Jacksons Rolle im Sternenkrieg: Der Schauspieler aus Filmen wie Pulp Fiction oder Django Unchained trat in den Star Wars-Prequels als Mace Windu auf. In Episode 3 - Die Rache der Sith kam der Jedi-Meister ums Leben, als Anakin Skywalker der dunklen Seite verfiel und zu Darth Vader wurde. Wenn es nach Samuel L. Jackson geht, war das aber nicht das Ende von Windus Geschichte.

Mace Windu in The Mandalorian? Samuel L. Jackson verrät im HappySadConfused-Podcast, sich selbst bei Bryce Dallas Howard ins Gespräch gebracht zu haben. Die Schauspielerin aus Filmen wie Jurassic World führte bereits bei einigen Folgen von The Mandalorian und auch The Book of Boba Fett Regie. Für Jackson also eventuell eine gute Möglichkeit, den Fuß in die Tür zu bekommen:

Star Wars weist eine lange Historie von Leuten mit nur einer Hand auf, die zurückkehren. Die einzige Person, der ich das so gesagt habe, ist Bryce Dallas Howard, als ich mit ihr einen Film gedreht habe. Und sie verantwortet Folgen von The Mandalorian als Regisseurin, also bin ich ich auf sie zugegangen und meinte Wie sieht’s aus, kannst du einem Bruder eine Rolle klar machen? Ich meine, du kannst mich gut leiden, nicht wahr? Darauf hat erwiderte sie Du bist der Wahnsinn, ich liebe dich. Und ich wiederum: Na dann pack mich da rein [...], ich bin bereit und lerne den Lichtschwertkampf mit der linken Hand! [...] Samuel L. Jackson

Bryce Dallas Howard drehte die Mandalorian-Kapitel Die Zuflucht und Die Thronerbin , sowie die Boba Fett-Folge Rückkehr des Mandalorianers . Viele Kritiker und Fans zeigten sich von der Arbeit der Filmemacherin so begeistert, dass sie sich mehr Star Wars-Produktionen von ihr wünschen würden. Ob Howard damit einen eigenen Star Wars-Film verantworten könnte, muss sich aber noch zeigen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Sogar George Lucas überzeugt: Samuel L. Jackson setzt sich bereits seit geraumer Zeit für die Rückkehr von Mace Windu in Star Wars ein. Der Schauspieler ruft nicht nur regelmäßig seine Fans auf, dieses Unterfangen zu unterstützen, sondern konnte sogar Krieg-der-Sterne-Schöpfer George Lucas dafür gewinnen (via Entertainment Weekly).

Lucas drückte für die Idee, Mace Windu zurückzubringen, mittlerweile seine Unterstützung aus - fairerweise hat er aber bei aktuellen Disney-Produktionen nicht mehr allzu viel mitzureden. Trotzdem sollte man nicht unterschätzen, dass sich aktuell kreative Köpfe immer noch Rat beim Meister einholen.

Fett will ein Rematch: Übrigens brachte Jango Fett-Darsteller Temuera Morrison erst kürzlich ebenfalls die Idee, Mace Windu zurückzubringen, völlig unabhängig von Jackson in einem Interview auf. Hier verriet Morrison, dass er eine erneute Konfrontation in einer potenziellen zweiten Staffel The Book of Boba Fett gerne sehen würde.

Vielleicht wäre dafür dann sogar Bryce Dallas Howard involviert. Allerdings ist aktuell fragwürdig, ob The Book of Boba Fett überhaupt eine Staffel 2 bekommt. Wie wir dafür aktuell die Chancen sehen, erfahrt in dem folgenden Artikel:

51 2 The Book of Boba Fett Wie stehen die Chancen für Staffel 2?

Wie geht es mit The Mandalorian weiter?

Staffel 3 von The Mandalorian soll im Winter 2022 auf Disney Plus starten. Wir wissen bereits, welche Nebenfigur dafür nicht zurückkehrt und welcher Fanliebling angeblich von den Toten auferstehen soll. Am 25. Mai startet aber erstmal die Kenobi-Serie mit Ewan McGregor. Alle wichtigen Infos dazu haben wir für euch bereits zusammengefasst.

Was haltet ihr von einer potenziellen Rückkehr von Mace Windu im Star Wars-Universum: Würdet ihr euch über einen erneuten Auftritt von Samuel L. Jackson freuen? Oder könnt ihr darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!