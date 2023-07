Star Wars Outlaws: In Ubisofts Open World könnt ihr ein wunderbares menschliches Wesen hintergehen

Kay Vess wird auf ihren Reisen auch Halt in Jabbas palast auf Tatooine machen, hoffentlich ergeht es ihr dort besser als Han Solo, Quelle: 20th Century Fox.

Im kommenden Jahr will euch Ubisoft in eine weit, weit entfernte Galaxie einladen. Derzeit bauen sie an einem Open World Spielfeld für Star Wars Fans, das euch in die Schuhe der Outlaw Kay Vess schlüpfen lässt. Und die Gesetzlose soll in Star Wars Outlaws auch auf bekannte Charaktere der Saga treffen.

Und ein ganz spezieller Verbrecherboss wird mitsamt seinem Herrschaftssitz wohl laut einem Bericht von IGN ein wichtiger Eckstein des Abenteuers werden: Jabbas Palast auf Tatooine.

Verrat mit Folgen, fragt mal Han

Und wie die Entwickler bei unseren englischsprachigen Kollegen verraten, wird der Palast nicht nur Handlungsort und der Hutte Auftraggeber sein. Ihr sollt sogar beschließen können, Jabba zu verraten, um mehr für euch herausschlagen. Allerdings soll dies wenig überraschend eine Reihe ganz eigener Konsequenzen nach sich ziehen, wie auch Han Solo erfahren musste.

Während eines Dialoges zwischen dem charmanten Schmuggler und späteren Rebellen-General fiel auch das titelgebende Zitat, mit dem er dem Hutten auf seine ganz eigene ironische Weise für einen Aufschub einer versprochenen Zahlung dankte:

Jabba du bist ein wunderbares, menschliches Wesen.

Wir können gespannt sein, inwiefern Kay Vess ihrem Zeitgenossen hier nacheifert oder ihn sogar an Frechheit noch übertrifft. Jabba ist Frauen gegenüber ja nicht gerade.... galant.

Wer reichlich Bewegtbilder zu Star Wars Outlaws sehen möchte, schaut am besten das Video hier und wer viele spannende Eindrücke von Gamestar Redakteur Peter Bathge erfahren möchte, der liest sich seine exklusive Preview zu Star Wars Outlaws durch.

10:38 10 Minuten Star Wars Outlaws am Stück: Erstes Gameplay lässt Star-Wars-Fantasien wahr werden

Macht Jabbas Auftauchen Sinn in Star Wars Outlaws?

Auf jeden Fall! Star Wars Outlwas spielt zeitlich zwischen den Episoden 4 und 5, also während der Zeit, in der Luke Skywalker sich bereits den Rebellen angeschlossen und seinen Weg zum Jedi-Ritter begonnen hat, aber das Imperium noch ungehindert die Galaxis beherrscht. Neben dem Imperator dominieren allerdings Verbrechersyndikate wie das der Hutten, zu dem Jabba the Hutt gehört, das Outer-Rim.

Seid ihr allergisch gegen Karbonit? Wenn ja, solltet ihr euch das mit dem Verrat an Jabba wohl gut überlegen. Denn wer landet schon gern als Dekoration in Jabbas Palast? Oder glaubt ihr cleverer zu sein als Unterweltboss? Vielleicht würde euch ja aber auch nie einfallen, dem Lord der Verbrecher auf Tatooine in den Rücken zu fallen. Schreibt uns eure Outlaw-Fantasy gern in die Kommentare! Wir sind gespannt, was ihr plant, auf dem ikonischen Gelände auf dem Wüstenplaneten anzustellen.