Star Wars: Erste Reaktionen zu Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers

Mit Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers vollendet Regisseur J.J. Abrams nicht nur die neue Trilogie, die er mit Episode 7 entwickelte. Gleichzeitig bildet der neunte Film nach über 40 Jahren den Abschluss der Skywalker-Saga. Dementsprechend groß sind die Erwartungen der vielen Fans an das Finale. Im Rahmen der Weltpremiere in Los Angeles durften die ersten Journalisten Episode 9 schon vorab sehen.

Nicht nur positive Stimmen zum Finale der Saga

Die ersten spoilerfreien Reaktionen fallen nicht nur positiv aus: Während sich einige begeistert zeigen, existieren auch kritische Stimmen zum Finale der Saga. Manche Kritiker sehen »verpasste Chancen« und hätten so manche »Entscheidung von Abrams anders getroffen«.

Die ausführlichen Filmkritiken - auch von unseren GameStar-Kollegen - erscheinen in wenigen Stunden zum Kinostart des Films. Der findet in Deutschland bereits am morgigen Mittwoch, dem 18. Dezember statt. In den USA erfolgt er erst offiziell am Freitag, dem 20. Dezember.

Wir haben hier einen kurzen Überblick über das erste Meinungsbild einiger Vertreter der größten US-Branchen-Magazine und -Portale (via Twitter) zusammengestellt:

Germain Lussier von i09

Star Wars: The Rise of Skywalker has everything you want and more.



Which I don’t necessarily think is a good thing.



I loved parts, I didn’t love others, and I’m leaving the theater very, very conflicted about it. pic.twitter.com/dOYAP6Ntbi — Germain Lussier (@GermainLussier) December 17, 2019

Brandon Davis von ComicBook

#StarWars #TheRiseOfSkywalker is good. It’s big and full of surprises and, in the words of Luke Skywalker, “This is not going to go the way you think.” pic.twitter.com/nruJtzaMC4 — The Brandalorian (@BrandonDavisBD) December 17, 2019

Anthony Breznican von Vanity Fair

When people talk about #StarWars , they talk about their childhoods. Their best memories. The people they loved and shared it with.#TheRiseOfSkywalker brings back all those feelings. And then some.



I absolutely loved it.



And now I feel ... pic.twitter.com/5wkQh6v97G — Anthony Breznican (@Breznican) December 17, 2019

Erik Davis von Fandango

Epic. All of it. #TheRiseofSkywalker is a terrific finale that is just stuffed with so much of everything. Action, adventure — answers!! — humor, heart, love, and grit. I spent the entire second half with tears in my eyes - a wonderful way to end the Skywalker story pic.twitter.com/K2NhHSGWzM — Erik Davis (@ErikDavis) December 17, 2019

Rob Keyes von ScreenRant

Just stepped out of #TheRiseofSkywalker. It’s an immensely satisfying and MASSIVE end to the saga. It somehow addresses issues, problematic characters, and most unanswered questions from The Force Awakens and The Last Jedi too. pic.twitter.com/TMKeXCXuUx — Rob Keyes (@rob_keyes) December 17, 2019

Mike Ryan von Uproxx

STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER is certainly the most convoluted Star Wars. There is a lot I liked, but the first half gets so bogged down with exposition and new plot and doodads and beacons and transmitters, it feels like it should have been three movies on its own. — Mike Ryan (@mikeryan) December 17, 2019

Steven Weintraub von Collider

I might be in the minority on #TheRiseofSkywalker. I have a lot to say but will wait till after it has opened. pic.twitter.com/Pn9B18uTVk — Steven Weintraub (@colliderfrosty) December 17, 2019

Angie J. Han von Mashable

#TheRiseOfSkywalker is ummmmmm a lot! tons to love here, no shortage of crowd pleasing moments and twists and cameos, but also quite a bit to ?. some faves: jannah ?, d-0 ?, finn of course ?. and what a lovely send off for our general leia ??? — Angie J. Han (@ajhan) December 17, 2019

Adam B. Vary von Variety

I’m gonna need a minute to digest #StarWarsTheRiseofSkywalker. There’s so much movie in this movie. But its best moments are the quietest and most human. Giving this more of a think, though. — Adam B. Vary (@adambvary) December 17, 2019

Eric Eisenberg von CinemaBlend

There is good in Star Wars: The Rise Of Skywalker. But there is more that is disappointing. There are a number of choices that just don't track, fan service that doesn't work, and ignored details that are missed. I'm bummed. #StarWarsRiseofSkywalker pic.twitter.com/Ztk0VzGc6H — Eric Eisenberg (@eeisenberg) December 17, 2019

Dan Casey von Nerdist

It isn’t a perfect movie and I’m sure I’ll find plenty to nitpick in the days and weeks ahead but right now I’m grinning from ear to ear. #StarWars #TheRiseOfSkywalker pic.twitter.com/mPpg7Q74al — Dan Casey (@DanCasey) December 17, 2019

