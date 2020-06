Star Wars: Squadrons offiziell angekündigt, Trailer kommt schon Montag

Update vom 13.06.2020, Stand 12:10: Jetzt auch offiziell: Star Wars: Squadrons heißt das neueste Spiel der Sternensaga, und wird bereits nächste Woche mit einem Trailer enthüllt. Schon Montag, den 15. Juni um 17:00 deutscher Zeit soll es soweit sein, das erklärte EA via Twitter:

Pilots Wanted. Tune in for the reveal trailer of #StarWarsSquadrons this Monday, June 15th at 8:00 AM Pacific Time: https://t.co/ULwkIhQy2y pic.twitter.com/L0Z3jC2c3j