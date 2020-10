Am 30. Oktober 2020 startet Staffel 2 der TV-Serie The Mandalorian auf Disney+. Zu diesem Anlass könnt ihr in Star Wars: Squadrons bald Baby Yoda im Cockpit eures X-Wings Platz nehmen lassen - zumindest in der Form einer Bobblehead-Figur.

Denn wie Electronic Arts offiziell verkündete, bekommt das Weltraum-Spiel bereits am 28. Oktober ein paar kostenlose Cosmetics, um auf die kommenden Folgen der Star-Wars-Serie einzustimmen.

Squadrons: Alle Infos zu den Mandalorian-Inhalten

Welchen neuen Content gibt es? Die neuen Inhalte für The Mandalorian beschränken sich auf kosmetische Gegenstände, mit denen ihr das Innere eures Cockpits ausschmücken könnt. Die Razor Crest des Kopfgeldjägers Din Djarin (Pedro Pascal) werdet ihr also nicht fliegen können. Auf der EA-Homepage wurden die folgenden Cosmetics vorgestellt:

Dashboard Flair: Baby Yoda als Bobblehead

Dashboard Flair: Modell eines IG-Attentatsdroiden (wie IG-11 einer ist)

Hanging Flair: Modell der Razor Crest

Hanging Flair: Beskar-Barren

Hologramm: Blurrg

Hologramm: Kopfgeld Rodianer

Wann sind die Inhalte aus The Mandalorian verfügbar? Die neuen Cosmetics sind ab dem 28. Oktober 2020 in Star Wars: Squadrons erhältlich, bevor Staffel 2 von The Mandalorian am 30. Oktober auf dem Streaming-Dienst Disney+ startet.

Wie werden die Mandalorian-Goodies freigeschaltet? Wie genau ihr Baby Yoda und Co. in Star Wars: Squadrons freischaltet, ist aktuell nicht bekannt. Die neuen Cosmetics werdet ihr jedoch durch das Absolvieren von Ingame-Challenges und mithilfe der Ingame-Währung kaufen können - eben wie schon sämtliche anderen Individualisierungs-Optionen in Squadrons.

Damit ihr das schneller schafft, empfehlen wir euch unseren Multiplayer-Guide zu Star Wars: Squadrons. Darin erklärt euch der GameStar-Tester detailliert, wie ihr besser im Duell gegen echte Spieler werdet, was für Flugmanöver sich zu meistern lohnt und wie ihr am besten eure Raumschiffe mit Upgrades bestückt:

Muss ich echtes Geld dafür bezahlen? Star Wars: Squadrons verzichtet auf Mikrotransaktionen oder Echtgeld-Käufe. Auch für das Mandalorian-Update werdet ihr nicht zusätzlich zur Kasse gebeten - die neuen Inhalte landen kostenlos im Weltraum-Spiel.

Sind für Star Wars: Squadrons »richtige« DLCs geplant? Squadrons soll gemäß des aktuellen Standes der Dinge keine größeren Inhalts-Updates oder DLCs bekommen - zum Beispiel in der Form von neuen Raumschiffen, Story-Missionen oder Singleplayer-Modi. Mit dem Launch galt die Entwicklung des Star-Wars-Spiels als beendet, wobei Updates für das Beheben von Bugs oder Balancing-Problemen ausgenommen wurden.

Neuer Content für den Einzel- oder Mehrspieler wird es demnach vorerst nicht geben. Fans müssen sich also weiter mit den momentanen Inhalten von Squadrons zufrieden geben und könne sich zumindest über kleine Mandalorian-Goodies freuen.

Die Zukunft von Star Wars als Film/Serie/Videospiel

Was gibt es zu Staffel 2 von The Mandalorian zu wissen? Die neuen Folgen der Star-Wars-Serie The Mandalorian erscheinen ab dem 30. Oktober 2020 im Wochentakt auf Disney+. Alle Infos zur Story, den auftretenden Darstellern und Charakteren, den Trailern und mehr haben wir bereits für euch zusammengefasst:

Falls ihr mehr über die Zukunft von Star Wars im Kino und TV wissen wollt, liefern wir euch dafür ebenfalls eine Übersicht. Und solltet ihr immer noch nicht genug vom Krieg der Sterne haben, listen wir euch außerdem auf, was für Star-Wars-Videospiele euch nach Squadrons erwarten werden.