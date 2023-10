Star Wars: Welche der 5 Live-Action-Serien auf Disney Plus ist euer Favorit?

Ahsoka, die mittlerweile fünfte Live-Action-Serie in Disneys Star-Wars-Universum, feierte vor Kurzem den Abschluss ihrer ersten Staffel. Während es noch nicht klar ist, ob die Serie weiterhin fortgesetzt wird, gibt es für die Fans kleine Hoffnung.

Wir nehmen das Ende der ersten Staffel zum Anlass, mit euch nach eurer Meinung zu fragen. Welche davon fandet ihr bis jetzt am besten? Welche sollten unbedingt noch weitere Staffel bekommen? Verratet es uns in euren Kommentaren!

Diese Live-Action-Serien gibt es bisher

In den vergangenen Jahren hat Disney in Sachen Star Wars richtig Gas gegeben. Neben den Filmen und Animations-Serien stehen in dem Roster auch fünf Live-Action-Serien, die das Star-Wars-Universum noch weiter ausbauen. Diese sind:

The Mandalorian: Die Geschichte spielt knapp fünf Jahre nach der Handlung von Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Sie dreht sich um den mandalorianischen Kopfgeldjäger Din Djarin, der einen Auftrag bekommt, ein machtsensitives Waisenkind aufzuspüren. The Mandalorian wird übrigens in einem Kinofilm fortgesetzt.

Die Geschichte spielt knapp fünf Jahre nach der Handlung von Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Sie dreht sich um den mandalorianischen Kopfgeldjäger Din Djarin, der einen Auftrag bekommt, ein machtsensitives Waisenkind aufzuspüren. The Mandalorian wird übrigens in einem Kinofilm fortgesetzt. Das Buch von Boba Fett: Der Fokus der Serie liegt auf dem Kopfgeldjäger Boba Fett, der für Jabba dem Hutten Han Solo einfangen sollte. In der Serie arbeitet er zusammen mit Fennec daran, ein Verbrecherimperium aufzubauen. Unsere Prognose zu der zweiten Staffel findet ihr hier.

Der Fokus der Serie liegt auf dem Kopfgeldjäger Boba Fett, der für Jabba dem Hutten Han Solo einfangen sollte. In der Serie arbeitet er zusammen mit Fennec daran, ein Verbrecherimperium aufzubauen. Unsere Prognose zu der zweiten Staffel findet ihr hier. Obi-Wan Kenobi: Die Serie setzt zehn Jahre nach den Ereignissen von Star Wars: Episode 3 - Die Rache der Sith an. Nach den großen Jedi-Säuberungen begibt sich Obi-Wan auf den Planeten Tatooine, um Luke Skywalker zu beschützen. Aktuell hat die Serie eine Staffel. Wie es um die Zweite steht, verraten wir in unserem Artikel dazu.

Die Serie setzt zehn Jahre nach den Ereignissen von Star Wars: Episode 3 - Die Rache der Sith an. Nach den großen Jedi-Säuberungen begibt sich Obi-Wan auf den Planeten Tatooine, um Luke Skywalker zu beschützen. Aktuell hat die Serie eine Staffel. Wie es um die Zweite steht, verraten wir in unserem Artikel dazu. Andor : Die Serie ist ein Prequel zu dem Antologie-Film Rogue One: A Star Wars Story, der 2016 erschien, und erzählt die Geschichte von Cassian Andor. Der Widerstandskämpfer sucht zu Beginn der Serie nach seiner Schwester und muss sowohl vor Konzernsoldaten, als auch dem Imperium flüchten. Die Dreharbeiten für die zweite Staffel haben bereits begonnen, aber es gibt Probleme.

: Die Serie ist ein Prequel zu dem Antologie-Film Rogue One: A Star Wars Story, der 2016 erschien, und erzählt die Geschichte von Cassian Andor. Der Widerstandskämpfer sucht zu Beginn der Serie nach seiner Schwester und muss sowohl vor Konzernsoldaten, als auch dem Imperium flüchten. Die Dreharbeiten für die zweite Staffel haben bereits begonnen, aber es gibt Probleme. Ahsoka: In Ahsoka werden die Ereignisse aus der Animations-Serie Star Wars Rebels aufgegriffen und fortgesetzt. Die ehemalige Jedi Ahsoka Tano begibt sich nach dem Fall des Imperiums auf die Suche nach Erza Bridger und Großadmiral Thrawn und muss sich dabei gegen die Nachtschwestern Morgan und dunkle Jedi verteidigen.

So geht es mit neuen Star-Wars-Serien weiter: Es wurden außerdem noch drei weitere angekündigt: Skeleton Crew, The Acolyte und Lando. Keine der drei Serien hat ein festes Release-Datum erhalten, die Fans werden sich also noch gedulden müssen.

Aber zurück zu euch: Welche der bisherigen Realserien hat euch am meisten gefallen? Erzählt uns, was ihr besonders gut daran fandet und welche Hoffnungen ihr für die Zukunft habt. Welche Probleme hatten die anderen Serien? Und was könnte Disney tun, um sie zu beheben oder auszubügeln? Haut raus, wir freuen uns auf euch!