Starfield: Bethesda bestätigt Release-Zeitraum, Fans spekulieren über genauen Termin

Das Spielejahr 2023 hat gerade erst angefangen und Fans lecken sich schon jetzt nach dem ein oder anderen großen Release die Finger. So zum Beispiel Starfield, das zum aktuellen Zeitpunkt noch immer keinen konkreten Release-Termin hat.

Ursprünglich sollte das neue Sci-Fi-Rollenspiel aus dem Hause Bethesda schon im November 2022 erscheinen, im Mai des letzten Jahres wurde Starfield aber auf 2023 verschoben. Jetzt gibt das Entwicklerstudio hinter Spielen wie Fallout oder The Elder Scrolls zumindest ein kleines Update zum Release des RPGs.

Starfield lässt 2023 nicht zu lange auf sich warten

Seid jedoch gewarnt: Wirklich konkret wird es zum aktuellen Zeitpunkt noch immer nicht. Bethesda betont auf der erst kürzlich live geschalteten Support-Seite von Starfield, dass das Rollenspiel in der ersten Jahreshälfte 2023 erscheinen soll - so weit, so bekannt.

Starfield - Erste Screenshots zeigen die Open World des Rollenspiels ansehen

Der perfekte Starfield-Release?

Die Nachricht sorgt auf sozialen Netzwerken wie Reddit natürlich trotzdem für Diskussionen. So wird beispielsweise als gutes Zeichen gewertet, dass Bethesda den Release-Zeitraum abermals betont - damit wirkt eine weitere Verschiebung zumindest in den Augen des ein oder anderen Rollenspiel-Fans als ausgeschlossen.

Währenddessen wird ebenfalls fleißig spekuliert, wann genau Starfield denn jetzt rauskommen könnte. Zwei bestimmte Theorien erweisen sich dabei in der Diskussion in diesem Thread als besonders populär:

Am 23. März 2023: Nicht nur sieht das Datum (vor allem in der amerikanischen Schreibweise mit 3.23.23.) ziemlich schick aus, es hat auch einen historischen Hintergrund, der bei Starfield wie die Faust aufs Auge passt. An diesem Tag im Jahr 1965 flogen im Zuge der Gemini 3-Mission erstmals zwei US-amerikanische Astronauten gemeinsam ins All: Gus Grissom und John Young.

Welchen der zwei möglichen Termine haltet ihr für wahrscheinlicher? Habt ihr eine eigene Theorie zum potenziellen Release von Starfield? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Apropos Prognose: Was sich GameStar-Chefredakteur Heiko vom Spielejahr 2023 erwartet und erhofft, könnt ihr unter dem folgenden Link nachlesen. Warum seiner Meinung nach 2023 mit Starfield und Diablo nicht garantiert ist, erfahrt ihr hier:

28 22 Heikos Blick in die Zukunft 2023 mit Diablo 4 und Starfield? Das ist nicht garantiert!

Die wichtigsten Infos zu Starfield

Starfield soll in der ersten Jahreshälfte 2023 erscheinen und in den vergangenen Monaten hat Bethesda dafür immer wieder neue Infoschnippsel gestreut. So zum Beispiel zur Erkundung von Planeten, was für eine Rolle Begleiter und Entscheidungen spielen oder wie lange es dauert, um die Hauptstory durchzuspielen.

Im Gegensatz zu Fallout 4 bleibt euer Hauptcharakter übrigens stumm und das sorgt für Diskussionen unter Fans. Warum Starfield aber gerade für Rollenspiel-Expertin Steffi der erste Bethesda-Titel werden könnte, in dem ihr ihre Spielfigur nicht egal ist, das könnt ihr in dieser ausführlichen Kolumne nachlesen.

13:44 Starfield - 10 neue Infos zum Bethesda-Rollenspiel

Was ihr sonst noch zu Starfield wissen solltet, erfahrt ihr derweil in unserem Preview-Video zum anstehenden Bethesda-Rollenspiel. Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr für Starfield? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!