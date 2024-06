Starfields Creation Kit bringt haufenweise neue Inhalte – zu unverschämten Preisen

Starfield bekommt haufenweise neue Inhalte, bei denen das Preis-Leistung-Verhältnis aber nicht passt.

Beim Xbox Games Showcase am vergangenen Sonntag hat Bethesda endlich den ersten offiziellen Trailer für den Shattered Space DLC von Starfield enthüllt, das später in diesem Jahr erscheinen soll.

Gleichzeitig wurde ein neues Riesen-Update für das Hauptspiel veröffentlicht, das reichlich neuen Inhalt und das lang erwartete Creation Kit enthält. Doch das mächtige Modding-Werkzeug sorgt umgehend für Ärger.

Das Creation Kit ist ein spezielles Modding-Werkzeug, das es euch ermöglicht, Mods mit dem gleichen Toolkit zu erstellen, das auch Bethesda selbst verwendet, um neue Inhalte zu entwickeln. Obwohl bereits eine Vielzahl von Starfield-Mods auf Plattformen wie NexusMods verfügbar ist, zielt das Creation Kit darauf ab, den Prozess für Modder und User zu vereinfachen.

Bethesda beschreibt das Creation Kit auf Steam wie folgt:

3:06 Starfield: Die erste Erweiterung erscheint noch dieses Jahr, das Creation Kit ist jetzt schon da

Doch die Freude über das Creation Kit wird von den Preisen für die damit erstellten Kreationen getrübt. Die Kosten für die Inhalte, egal ob von Bethesda oder der Community erstellt, variieren stark:

Um das in echtes Geld umzurechnen: 1.000 Creation Credits kosten auf Steam 10 Euro.

Für viele Fans sind diese Preise schlichtweg zu hoch. Ein Nutzer auf Reddit kommentiert etwa:

Ebenfalls ärgern sich viele User, dass die Trackers Alliance, eine Art Kopfgeldjäger-Gilde, nur als Teil des Creation Clubs verfügbar ist. The_IrishTurtle stellt einen spannenden Vergleich an:

Ich gebe euch ein vergleichbares Beispiel aus Skyrim, die Dunkle Bruderschaft. Stellt euch vor, Bethesda würde euch eine Einführung in sie geben und dann einfach nur generische Attentatsmissionen draußen in der Welt, aber um Zugang zur Hauptquestlinie zu bekommen, den großen Quests in kuratierten Gebieten, müsstet ihr 5 Dollar pro Mission bezahlen. Und das machen sie dann auch für die Diebesgilde, die Gefährten, ihr wärt nicht glücklich darüber. Warum ist es hier also in Ordnung?