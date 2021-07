State of Play: Alle PC-Ankündigungen von der PlayStation-Show

Auch wenn es aktuell keine Blockbuster-Releases gibt und auf Steam lediglich kleinere Geheimtipps veröffentlicht werden, stimmen uns die Entwickler und Publisher schon auf den kommenden Gaming-Herbst ein.

Am 8. Juli 2021 fand nicht nur das erste EA Play Spotlight Event statt, bei dem es neue Infos zu Battlefield 2042 und Apex Legends gab, sondern auch die aktuelle State of Play von Sony. Alle für PC-Spieler relevanten Ankündigungen und Trailer haben wir für euch in diesem Artikel gesammelt.

Deathloop

Entwickler: Arkane Studios | Genre: Shooter | Release: 14. Septemeber 2021 | Plattformen: PC, PlayStation 5

Das neue Spiel Deathloop von den Dishonored-Macher dreht sich um zwei rivalisierende Assassinen, die auf einer Insel in einem ewigen Zweikampf gefangen sind. Nach jedem Tod erwachen sie erneut und der Kampf beginnt von vorne. Der neue Trailer zeigt nun ganze neun Minuten Gameplay und demonstriert verschiedene Spielstile von Schleichen bis »alles wegballern«.

Im Interview mit Arkane Studios erfahrt ihr, warum die Spiele des Studios oft Kritikerlieblinge sind und welche Design-Philosophie das französisch-amerikanische Entwicklerteam verfolgt:

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles

Entwickler: Cyberconnect2 | Genre: Fighting Game | Release: 15. Oktober 2021 | Plattformen: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Falls euch Demon Slayer noch nichts sagt: Die Geschichte um den jungen Dämonenjäger Tanjiro ist weltweit aktuell der größte Anime-Hit, der erste Film war sogar der umsatzstärkste Kinofilm im Jahr 2020. Cyberconnect2, die sich schon mit anderen Anime-Spielen wie Dragon Ball Z: Kakarot und Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm einen Namen gemacht haben, setzen sie Erfolgsserie nun als Fighting Game um. Der neue Trailer zeigt eine Mission im Tsuzumi-Anwesen, die auch in der ersten Staffel des Anime zu sehen war.

F.I.S.T.

Entwickler: TiGames | Genre: Metroidvania | Release: 7. September 2021 | Plattformen: PC, PlayStation 4, PlayStation 5

F.I.S.T. ist ein 2,5D-Plattformer, bei dem ihr einen Hasen spielt. Das klingt jetzt erstmal lahm, aber da das Langohr in verschiedene Mech-Exoskelette schlüpfen kann, ist ordentliche Action garantiert. Im neuen Trailer haben die chinesischen Entwickler nicht nur neues Gameplay gezeigt, sondern auch das Release-Datum enthüllt: Fist erscheint am 7. September 2021.

Arcadegeddon

Entwickler: IllFonic | Genre: Multiplayer-Shooter | Release: 8. Juli 2021 | Plattformen: PC (Epic Store), PlayStation 5

Arcadegeddon ist ein Third-Person-Koop-Shooter, in dem ihr mit bis zu drei Freunden gemeinsam auf Gegner- und Boss-Jagd geht. Dazu gibt's lustige Minigames wie Basketball. Das Spiel ist ab sofort im Early Access verfügbar, auf dem PC exklusiv im Epic Games Store.

Tribes of Midgard

Entwickler: Norsfell | Genre: Survival | Release: 27. Juli 2021 | Plattformen: PC, PlayStation 5

Das Gameplay von Tribes of Midgard erinnert an eine Mischung aus Diablo und Don't Starve. In diesem Koop-Survival-Action-Rollenspiel sollt ihr mit bis zu neun weiteren Spielern gemeinsam die Welt vor der drohenden Ragnarök retten. Dabei müsst ihr nicht nur haufenweise nordische Sagenkreaturen wie Eisriesen umhauen, auch Crafting, Basenbau und das Sammeln von Materialen spielt eine große Rolle.

Hunter's Arena: Legends

Entwickler: Mantisco | Genre: Battle Royale | Release: 15. Juli 2021 | Plattformen: PC, PlayStation 4, PlayStation 5

Hunter's Arena: Legends ist ein Battle Royale im antiken Fernost-Setting. Der Fokus liegt hier eindeutig auf Nahkämpfen mit Schwertern, Speeren und Keulen. Wie der Trailer zeigt, können durch die zahlreichen Kosmetikoptionen aus den Waffen auch Gummienten und Diskokugeln werden. Das Spiel erscheint bereits am 15. Juli auf Steam und ist dort bis zum 23. Juli um 50 Prozent reduziert. PlayStation-Plus-Abonnenten bekommen den Titel kostenlos - dank Crossplay sollten also immer genügend Gegner vorhanden sein.

Sifu

Entwickler: Sloclap | Genre: Action | Release: 2022 | Plattformen: PC, PlayStation 5

Wie schon bei Absolver setzt Entwickler Sloclap bei Sifu auf intensive Martial-Arts-Duelle. Der Clou: Mit jedem Tod altert euer Protagonist um einige Jahre und ihr könnt erfahrener in den nächsten Versuch starten. Allerdings stirbt er irgendwann permanent, wenn ihr zu viele Neustarts benötigt. Der neue Trailer zeigt einige neue Kampfszenen und kündigt den Release für kommendes Jahr an.

Jett: The Far Shore

Entwickler: Superbrothers | Genre: Adventure | Release: 2021 | Plattformen: PC (Epic Store), PlayStation 4, PlayStation 5

In Jett: The Far Shore spielt ihr eine interstellare Pionierin, die auf der Suche nach einer neuen Heimat für ihre neue Zivilisation ist. Nachdem ihr auf einem aussichtsreichen Planeten gelandet seid, gilt es, diesen zu erkunden - allerdings ohne Flora und Fauna zu schädigen. Deshalb gehören zu euren wichtigsten Werkzeugen keine Schusswaffen, sondern ein Blendstrahler, Wurfhaken und Scanner.