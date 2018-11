Während König Fußball seit letzter Woche mit dem Football Manager 2018 in den Steam Charts regiert, kehrt in dieser Woche ein längst ausgestorbener Regent in die Topliste zurück. Das Dino-Survivalspiel Ark: Survival Evolved erlebt ein Revival, Grund für die gestiegenen Umsätze ist die neue Erweiterung Extinction. Die verhilft Ark auf gleich drei Posten zur Platzierung: Platz neun belegt das Hauptspiel, Platz sechs das Extinction-Erweiterungspaket und Platz vier der Season Pass von Ark: Survival Evolved.

Wie es ein lautloser Killer schon im Anfängerkurs lernt, schleicht man sich am besten von hinten an sein argloses Ziel heran. So kehrt der gut frisierte Agent 47 mit Hitman 2 auf Platz zehn der dieswöchigen Steam Charts ein. Das betrifft wohlgemerkt die Vorbestellungen von Hitman 2, schließlich erscheint das Schleichspiel erst am morgigen 13. November. Unseren Test zu Hitman 2 könnt ihr aber schon heute lesen.

Mit Overkill's The Walking Dead feiern zudem die Zombies ein Revival in den Steam Charts. Der Koop-Shooter ist am 6. November 2018 für den PC erschienen. In diesem Artikel erklären wir, warum wir noch etwas länger für unseren Test zu TWD benötigen.

Die Game of the Year Edition von The Witcher 3 rutscht im Vergleich zur Vorwoche vom zweiten auf den achten Platz der umsatzstärksten Spiele auf Steam ab. Dafür kommt ein anderes Fantasy-Setting gut weg: Das Addon Curse of the Vampire Coast für Total War: Warhammer 2 macht es sich auf dem dritten Platz der Steam Charts gemütlich. Platz zwei beansprucht der Battle-Royale-Shooter Playerunknown's Battlegrounds und Platz fünf geht an GTA 5.

Die Steam-Verkaufscharts (5. bis 11. November 2018)

Die Rangliste bezieht sich auf die Steam-Bestseller der letzten Woche, sortiert nach generiertem Umsatz. Die Top 10 werden jeden Sonntag aufs Neue aktualisiert und via XML-Feed ausgegeben.