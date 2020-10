Die Steam Charts befinden sich momentan im steten Wandel. Die meisten Dauerbrenner halten sich in letzter Zeit maximal ein paar Wochen. Diese Woche taucht mit Cyberpunk 2077 allerdings ein AAA-Blockbuster auf, den wir wahrscheinlich noch öfter in den Top Ten sehen werden. Die aktuelle Pole Position gehört wiederum einem Titel, der noch gar nicht fertig ist.

Im Early-Access auf Platz 1

Angeführt wird die Liste diese Woche von Baldur's Gate 3, das am 6. Oktober 2020 in seine Early-Access-Phase startete. Schlagzeilen macht es vor allem mit der Tatsache, dass es trotz des noch frühen Entwicklungsstatus bereits Vollpreis kostet. Wir haben bereits aufgeschlüsselt, was ihr aktuell für euer Geld bekommt.

Die Spieler sind zu großen Teilen mit dem Titel zufrieden, allerdings gibt es durchaus Kritik. Mit Bugs können sich die meisten noch abfinden, da an Baldur's Gate 3 ja momentan noch weiter geschraubt wird. Allerdings gibt es gerade beim Writing der NPC-Charaktere Aspekte, die nicht allen Nutzern gefallen. Unseren bisherigen Eindruck des Rollenspiels lest ihr hingegen in unserem Early-Access-Test:

Cyberpunk 2077 wird vorbestellt

Auf dem sechsten Platz findet sich hingegen ein Kandidat, der noch nicht erschienen ist, dessen Vorbestellungsdrang allerdings die wenigsten verwundern wird: Cyberpunk 2077 gibt sich nach langer Zeit erneut die Ehre in den Steam-Charts.

Grund dafür dürfte wohl der nahende Release des Action-Rollenspiels sein. Denn Cyberpunk 2077 soll nach mehreren Verschiebungen schließlich in etwa einem Monat, am 19. November 2020 erscheinen. Wir erklären euch bereits jetzt alles wichtige, was ihr über das Spiel wissen müsst.

Zudem hatten wir die Möglichkeit gehabt, den Titel bereits ganze vier Stunden lang selbst anzuspielen und das direkt einmal genutzt, um einen unserer bisher wohl ausführlichsten Artikel zu schreiben. Von unseren bisherigen Erfahrungen lest ihr in unserer Mega-Preview:

Was passiert auf den restlichen Plätzen?

Die weiteren Plätze bleiben in dieser Woche stabil. Der Horror-Geheimtipp Phasmophobia hat sich mittlerweile bis auf den zweiten Platz vorgekämpft und läuft damit nun gar Among Us den Rang ab, das 2020 - ganze zwei Jahre nach Release - plötzlich ungeahnten Ruhm erlangte.

Die Vorbestellungen von Star Wars: Squadrons verschwinden hingegen vom zweiten Platz, den fünften behält es jedoch nach wie vor mit seinen Verkäufen nach der eigentlichen Veröffentlichung. Damit muss es jetzt vor Phasmophobia kapitulieren, das letzte Woche noch vor der Franchise den Hut ziehen musste.

Steam Verkaufscharts (5. Oktober bis 11. Oktober 2020)

Baldur's Gate 3 Phasmophobia Among US Valve Index VR Kit Star Wars: Squadrons Cyberpunk 2077 Fall Guys: Ultimate Knockout Fifa 21 Hades Red Dead Redemption 2

Die Liste setzt sich aus den zehn Steam-Produkten mit dem höchsten Umsatz der vergangenen Woche zusammen. Die Topseller werden jeden Sonntag aktualisiert und via XML-Feed veröffentlicht. Mittlerweile werden zudem verschiedene Verkaufsversionen klar gekennzeichnet.