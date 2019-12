Halo bleibt der König der Steam Charts, doch VR lauert

Am 3. Dezember 2019 erschien Halo: The Master Chief Collection auf Steam und konnte direkt die Charts erobern. In der letzten Woche konnte die PC-Version von Halo die Pole Position verteidigen und auch Red Dead Redemption 2 ist nach wie vor drei Mal in den Chats vertreten.

Das Valve Index VR Kit rutscht auf den fünften Platz ab und macht neben Red Dead Redemption 2 auch zwei Neuzugängen Platz: GTFO und Boneworks. Ersteres ist ein besonders schwerer Horror-Shooter, der am 9. Dezember in die Early-Access-Phase startete. Boneworks hingegen ist etwas für alle VR-Liebhaber: Dabei handelt es sich um einen Physik-basierten Shooter, der von Half-Life inspiriert wurde und sich damit zum Einspielen auf das kommende Half-Life: Alyx eignet.

Euro Truck Simulator 2, PUBG und Star Wars Jedi: Fallen Order verabschieden sich komplett aus den Top 10. Dafür gesellen sich Transport Fever 2 und Hades hinzu.

Steam-Verkaufscharts (9. bis 15. Dezember)

Halo: The Master Chief Collection Red Dead Redemption 2 GTFO Boneworks Valve Index VR Kit Red Dead Redemption 2 Transport Fever 2 Red Dead Redemption 2 Grand Theft Auto 5 Hades

Die Rangliste bezieht sich auf die Steam-Bestseller der letzten Woche, sortiert nach generiertem Umsatz. Die Top 10 werden jeden Sonntag aufs Neue aktualisiert und via XML-Feed ausgegeben.

