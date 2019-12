Steam Charts: Red Dead und Halo liefern sich einen erbitterten Kampf

Halo: The Master Chief Edition und Red Dead Redemption 2 liefern sich einen erbitterten Kampf um die Spitzenposition der Steam Charts. Diese Woche muss der Master Chief die Pole Position abgeben und dem Wild-West-Shooter Platz machen.

Halo ist damit auf den zweiten Platz abgesackt, welcher ihm jedoch ein alter Bekannter streitig machen will: Sekiro: Shadows Die Twice lässt sich unvermittelt wieder in den Top Ten sehen und steigt direkt auf Platz 3 ein. Nur knapp dahinter findet sich mit Star Wars Jedi: Fallen Order ein weiteres Soulslike.

Für die Comebacks musste sich GTFO, der Neueinsteiger von letzter Woche, auf Platz 5 zurückziehen, den es jetzt gegen Grand Theft Auto 5 und Monster Hunter World verteidigen muss. Nach einer kurzen Abwesenheit ist auch Playerunknown's Battlegrounds wieder in der Liste vertreten.

Den Abschluss machen dieses mal das Valve Index VR Kit. Das kann seinen Platz auch nur schwer verteidigen, denn es ist derzeit einfach ausverkauft. Für eine hübsche Symmetrie sorgt dann noch einmal Red Dead Redemption 2, das sich auch auf dem zehnten Platz einquartiert hat.

Steam-Verkaufscharts (16. bis 22. Dezember)

Red Dead Redemption 2 Halo: The Master Chief Collection Sekiro: Shadows Die Twice Star Wars Jedi: Fallen Order GTFO Grand Theft Auto 5 Monster Hunter: World Playerunknowns Battlegorunds Valve Index VR Kit Red Dead Redemption 2

Die Rangliste bezieht sich auf die Steam-Bestseller der letzten Woche, sortiert nach generiertem Umsatz. Die Top 10 werden jeden Sonntag aufs Neue aktualisiert und via XML-Feed ausgegeben.

