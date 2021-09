New World wird kurz vor Release gleich mehrfacher Steam-Bestseller

Der Release von New World wirft seine Schatten voraus. Bereits am 28. September 2021 werden sich für alle Vorbesteller die Pforten der neuen Welt öffnen - und wenn man den Steam-Charts Glauben schenken mag, dürften das ziemliche viele sein.

Immerhin konnte das MMO noch einmal gleich zwei Spitzenplätze in der Beststeller-Liste erobern. Wie gehabt zählt Steam die normale Version und die Deluxe-Variante als separate Titel, weshalb man sich so breit in den Charts machen konnte. Nur einem waschechten Shooter-Urgestein musste man sich dennoch geschlagen geben.

Gehört ihr zu den Vorbestellern, die den Release nun kaum noch abwarten können? Dann vertreibt euch die Wartezeit doch einfach, indem ihr noch einmal alles Wissenswerte zu New World in unserer großen Übersicht nachlest:

203 15 Mehr zum Thema New World: Was ihr vor dem Release des Amazon-MMOs wissen solltet

Und wer statt Text lieber ein Video bevorzugt: Welche exotischen Kulturen und Völker euch in Amazons MMO erwarten, zeigt euch dieser Trailer:

CS:GO ist noch immer quicklebendig

Ausgerechnet ein Valve-Spiel thront noch über New World und konnte sich demnach so gut verkaufen wie kein anderer Titel in den vergangenen sieben Tagen: Counter Strike: Global Offensive, beziehungsweise das taufrische Inhaltsupdate Operation Riptide.

Der neueste Kauf-DLC bringt einige Neuerungen mit sich, darunter die namensgebende Operation Riptide, aber auch neue Agenten, Sticker, Waffen-Skins und mehr. Außerdem kann man nun Warteschlangen-Codes an seine Freunde schicken, wenn man in privaten Lobbys spielt.

Eine weitere Änderung betrifft die wohl legendärste CS-Map: Dust2. Dort wurde nämlich die Sicht zwischen T-Spawn und Mitte durch eine neue Mauer versperrt, um vor allem den Terroristen das Leben etwas schwerer zu machen. Hier seht ihr, was sich geändert hat:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Was passiert sonst noch in den Steam Charts?

Auf den weiteren Plätzen gibt es keine nennenswerten Überraschungen oder Entwicklungen. Nachdem Deathloop in der vergangenen Woche als Neuerscheinung noch die Spitzenposition für sich beanspruchse, landete der neue Shooter der Arkane Studios auf einem soliden Platz 6. Das Valve Index VR Kit scheint noch immer genügend Abnehmer zu finden, um Platz 8 zu besetzen.

FIFA 22 zeigt sich kurz vor Release auch unter den Beststellern. Für EAs jährliche Fußball-Reihe reichte es jedoch nur für Platz 5. Und auch zwei Simulatoren geben sich die Ehre: der Potion Craft: Alchemist Simulator auf Platz 9 und der Gas Station Simulator auf dem zehnten Platz.

Steam Verkaufscharts vom (20. bis 26. September 2021)

Diese Liste basiert auf den Verkäufen der vergangenen Woche, dabei geht es nicht um die Anzahl, sondern den generierten Umsatz. Valve aktualisiert und veröffentlicht sie jede Woche via XML-Feed.

Übrigens: Habt ihr gewusst, dass ihr GameStar direkt bei Steam folgen könnt? Mit unserem Kurator-Programm seht ihr Tests und Empfehlungen immer direkt im Shop und seid beim Stöbern noch besser informiert.