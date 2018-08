Offenbar werden derzeit viele Bauern gesucht, denn das pixelige Farm-Rollenspiel Stardew Valley ist in die Top 10 der Steam-Bestseller zurückgekehrt. Der hochgelobte Titel wurde vor Kurzem um einen Multiplayermodus erweitert, der Spielern gestattet, gemeinsam einen Bauernhof hochzuziehen und in den Minen der Stadt auf die Jagd nach den besten Rohstoffen zu gehen. Wahrscheinlich also, dass viele Spieler ihre Freunde überzeugen konnten, Stardew Valley zu kaufen und ihm damit zum achten Platz der dieswöchigen Steam-Charts zu verhelfen.

Spitzenreiter ist, wie in der vergangenen Woche, das Open-Space-Flugspiel No Man's Sky, das mit ähnlichen Argumenten wie Stardew Valley punkten kann. Kürzlich erschien nämlich das große Next-Update, das neben zahlreichen anderen Neuerungen auch einen echten Multiplayermodus ins Spiel brachte.

Die Vorbestellungen für Monster Hunter World laufen weiterhin erfolgreich, die PC-Version der grindlastigen Monsterhatz bekleidet in verschiedenen Editionen Rang zwei und neun der Steam-Charts in dieser Woche. Das heiß erwartete Monster Hunter World erscheint am kommenden Donnerstag, dem 9. August 2018.

Neu dabei sind das verrückte Japano-Actionspiel Yakuza 0 auf Platz sechs und die Early-Access-Fassung des Survival-Rollenspiels Rend auf Platz 5. Letzteres trieb unserem Redakteur Phil in seinem Einsteiger-Guide gehörig den Schweiß auf die Stirn.

Die üblichen Verdächtigen PUBG, GTA 5, CS: GO und Rainbow Six: Siege sichern sich die verbliebenen Plätze in den Steam-Verkaufscharts.

Die Steam-Verkaufscharts vom 30. Juli bis 5. August 2018

Die vorangegangene Liste bezieht sich auf die Steam-Bestseller der letzten Woche, sortiert nach generiertem Umsatz. Die Top 10 werden jeden Sonntag aufs Neue aktualisiert und via XML-Feed ausgegeben.