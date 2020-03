In den Steam Charts boomt VR, gefolgt von einem Ex-Exklusivtitel

Die Steam Charts diese Woche sind kaum wiederzuerkennen. Bis auf Playerunknown's Battlegrounds, das sich auf Platz zehn vorfindet und dem Jahr-5-Pass für Rainbow Six: Siege wurde die gesamte Liste wild durchgemischt.

VR steigt aufs Treppchen: Die Valve Index ist wieder verfügbar und schießt direkt an die neue Spitze der Verkaufscharts von Steam. Grund für die Beliebtheit dürfte das am 23. März erscheinende Half-Life: Alyx sein. In unserer aktuellen GameStar Podcast-Folge zu VR diskutieren Petra, Micha und Dennis, ob der VR-Höhenflug auch nach Half-Life: Alyx weiter anhalten wird oder abflaut.

Borderlands 3 erstmals bei Steam: Kaum ist Borderlands 3 nicht mehr Epic-Exklusiv, verkauft es sich bei Steam bestens und konnte sich seit seinem Release am 12. März Platz zwei und drei sichern. Dass es gleich zweimal auftaucht, ist den Sondereditionen geschuldet.

360 10 Mehr zum Thema Diese Spiele sind nicht mehr Epic-exklusiv

Der Doom-Slayer ist dank dem baldigen Release von Doom Eternal ebenso zwei Mal in den Top Ten vertreten: Auf Platz sechs und acht. Vor ihm befindet sich noch das kürzlich erschienene Ori and the Will of the Wisps, das Heiko in unserem GameStar Test zu Ori and the Will of the Wisps als Kunstwerk bezeichnet. Position Nummer sieben hingegen gebührt dem Japano-Prügler Granblue Fantasy Versus. Auf Platz neun findet sich schließlich State of Decay 2 in seiner erweiterten Juggernaut Edition.

Die Steam-Verkaufscharts (9. März - 15. März)

Valve Index VR Kit Borderlands 3 Borderlands 3 Ori and the Will of the Wisps Tom Clancy's Rainbow Six Siege Year 5 Pass Doom Eternal Granblue Fantasy Versus Doom Eternal State of Decay 2: Juggernaut Edition Playerunknown's Battlegrounds

